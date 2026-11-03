Goldproduktion vor dem Start: Cashflow ab Anfang 2027 geplant

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ESGold arbeitet nach Angaben von CEO Gordon Robb daran, im ersten Quartal 2027 den Cashflow aus der Aufbereitung historischer Tailings zu starten. Im Interview erklärte er, die Anlage sei vollständig genehmigt, die Infrastruktur stehe und sämtliche Maschinen seien bestellt. Parallel soll ein 5.000-Meter-Bohrprogramm das größere Explorationspotenzial des Projekts untersuchen.

ESGold steht vor einer entscheidenden Wachstumsphase. CEO Gordon Robb will das Unternehmen im ersten Quartal 2027 in den Cashflow führen. Die Anlage ist genehmigt, die Ausrüstung unterwegs und parallel läuft ein 5.000-Meter-Bohrprogramm. Damit könnten Produktion und Exploration schon bald gleichzeitig für neue Impulse sorgen.

Der Weg zur Produktion wird konkret

ESGold konzentriert sich laut Robb darauf, die Tailings-Aufbereitung so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen. Das Unternehmen verfüge über die Genehmigung für eine Anlage mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag beziehungsweise 300.000 Tonnen pro Jahr. Das Gebäude sei fertiggestellt und die notwendige Infrastruktur bereits vorhanden.



Auch bei der technischen Ausstattung geht es voran. Sämtliche Maschinen seien bestellt, einige Komponenten bereits in Kanada angekommen und weitere Lieferungen inzwischen auf dem Seeweg. Mit der vorhandenen Ausrüstung laufe die Inbetriebnahme auf dem Projektgelände weiter. Das nächste große Ziel ist klar: ESGold will im ersten Quartal 2027 Cashflow erzielen.

Hoher Goldpreis stärkt die Ausgangslage

Die jüngsten Schwankungen am Goldmarkt ändern nach Aussage des CEO nichts an der langfristigen Strategie. Robb zufolge war das Projekt in der ursprünglichen Wirtschaftlichkeitsberechnung bereits bei einem Goldpreis von 1.600 US-Dollar wirtschaftlich. Das aktuelle Preisniveau liege deutlich darüber und verbessere damit die Ausgangslage für den geplanten Produktionsstart.



Robb erwartet zudem, dass hohe Schulden, steigende Renditen und mögliche geldpolitische Eingriffe Gold langfristig unterstützen. Davon könnten insbesondere Unternehmen profitieren, die bereits produzieren oder kurz davorstehen. ESGold will genau diesen Übergang nun schaffen: vom Projektentwickler zu einem Unternehmen mit laufenden Einnahmen.