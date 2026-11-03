China Eastern Airlines (CEAir)

SHANGHAI, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEAir) wird während der am 25. Oktober begonnenen Wintersaison 2026-2027 die Flugfrequenzen auf internationalen und regionalen Strecken erhöhen und das Serviceangebot für Passagiere der First und Business Class verbessern.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Die Fluggesellschaft wird mehr als 180 internationale und regionale Strecken in über 40 Ländern und Regionen bedienen, wobei täglich durchschnittlich mehr als 430 Flüge auf dem Flugplan stehen.

Die Fluggesellschaft wird den Flugbetrieb zwischen Adelaide und Shanghai wieder aufnehmen, die Flugfrequenzen auf der Strecke Buenos Aires-Auckland-Shanghai erhöhen und saisonale Flüge auf den Strecken zwischen Sydney, Melbourne und Brisbane sowie Shanghai einrichten.

Auf den Strecken zwischen Frankfurt, London und Vancouver einerseits und Shanghai andererseits werden weitere Flüge angeboten. Die im Sommer 2026 neu eingeführten oder wieder aufgenommenen internationalen Flugverbindungen, darunter die Verbindungen zwischen Dublin, Stockholm und Tiflis sowie Shanghai, werden auch während der Wintersaison weitergeführt.

Die Fluggesellschaft wird zudem die Flugfrequenzen auf asiatischen Strecken erhöhen, beispielsweise auf den Strecken zwischen Bali, Singapur und Kuala Lumpur einerseits und Shanghai andererseits sowie auf den Strecken zwischen Bangkok und Chiang Mai einerseits und Kunming andererseits. Zahlreiche Flugstrecken, darunter jene, die Singapur, Bangkok und Seoul mit Shanghai verbinden, die Strecke zwischen Bangkok und Kunming sowie die Strecke Seoul-Qingdao, werden mit hoher Frequenz bedient.

Um den Bedürfnissen von Passagieren, die auf ihren Flug warten oder umsteigen, besser gerecht zu werden, hat CEAir einige seiner selbst betriebenen VIP-Lounges in Shanghai, Peking und Xi'an umgestaltet, spezielle Bereiche für Passagiere der First und Business Class eingerichtet und mehr als 400 Sitzplätze hinzugefügt.

Die Lounges haben ihr Speisen- und Getränkeangebot zudem um saisonale Getränke, Brot, Desserts und Snacks sowie um "MU Noodles" erweitert, ein Spezialgericht mit regionalen Aromen.

Berechtigte Passagiere der First Class und Business Class können in vielen Städten in Europa, Asien, Nord- und Südamerika, Afrika und Ozeanien einen kostenlosen Flughafentransfer buchen und über die internationale App von CEAir exklusive Vorteile sowie den Online-Kundenservice in Anspruch nehmen. Für diese Kunden steht zudem eine eigene Kundendienst-Hotline zur Verfügung.

CEAir hat auf 12 internationalen Langstreckenflügen ab Shanghai, unter anderem nach New York, Paris und London, neue Bordmahlzeiten mit hochwertigen Zutaten für Passagiere der First und Business Class eingeführt. Aufbauend auf seinem charakteristischen "MU Tea" hat das Unternehmen ein überarbeitetes Angebot an Getränken an Bord eingeführt, darunter alkoholische Getränke, Kaffee, Sparkling Tea sowie speziell kreierte Getränke. Alle Großraumflugzeuge von CEAir bieten Passagieren der First und Business Class kostenloses Highspeed-WLAN an Bord.

Unternehmen: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Kontakt: Caowei

E-Mail: ceapr@ceair.com

Stadt: Shanghai