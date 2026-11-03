Die auf fünf Jahre angelegte Vereinbarung baut auf den erfolgreichen Tests von Sceye zur stratosphärischen Konnektivität in Japan auf und treibt den umfassenden Einsatz von HAPS als stratosphärische Infrastruktur sowie als zentrale Säule der Strategie von SoftBank für ein allgegenwärtiges Netzwerk voran

Sceye, ein US-amerikanisches Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Materialwissenschaften, das High Altitude Platform Systems (HAPS) für die stratosphärische Infrastruktur entwickelt, gab heute den Abschluss eines fünfjährigen Rahmenvertrags (Master Services Agreement, MSA) mit der SoftBank Corp. (TOKYO:9434, "SoftBank") bekannt. Ziel ist die Herstellung, der Start und der Betrieb einer Flotte von Sceye-HAPS über Japan, um eine flächendeckende Versorgung zu erreichen. Diese Vereinbarung treibt die Partnerschaft der Unternehmen von Flugdemonstrationen hin zu einer vollwertigen stratosphärischen Infrastruktur voran.

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Sceye and SoftBank Corp. Sign Agreement for Fleet of Stratospheric Platforms Targeting Nationwide Coverage in Japan

Die HAPS von Sceye werden eine tragende Säule der Strategie von SoftBank für ein allgegenwärtiges Netzwerk bilden. Der Großteil der anfänglichen Flotte von Sceye wird mobilfunkbasiertes Breitband in ganz Japan bereitstellen, während ein Teil davon zudem ein Free-Space-Optical-Netzwerk (FSO) in der Stratosphäre aufbauen wird. Diese Maßnahmen bringen die gemeinsame Vision der Unternehmen für ein 3D-Kommunikationsnetzwerk voran, das terrestrische Infrastruktur, stratosphärische Plattformen und Satelliten kombiniert, um zuverlässige Konnektivität auszubauen, die Kommunikation im Katastrophenfall zu unterstützen und zukünftige Anwendungen in den Bereichen KI, IoT, Luftkommunikation, Edge-Computing und 6G zu ermöglichen.

"Wir gehen nun in die Serienproduktion unserer stratosphärischen Plattformen über", sagte Mikkel Vestergaard Frandsen, Gründer und CEO von Sceye. "Unser jüngster Flug nach Japan hat gezeigt, wie sich die Plattform von Sceye direkt in bestehende Netzwerke einbinden lässt und während einer einzigen Mission mehrere Anwendungen unterstützt ein Beweis für den Wert der Stratosphäre als nächste Infrastrukturebene der Erde. Nun ist es an der Zeit, zu skalieren und gemeinsam mit SoftBank sind wir bereit, dauerhafte Konnektivität mit hoher Kapazität sowie damit verbundene Dienste dort bereitzustellen, wo sie am dringendsten benötigt werden."

"Diese Vereinbarung steht für die Kommerzialisierung von HAPS und die Verwirklichung unserer Vision einer allgegenwärtigen Transformation", sagte Masayuki Kamimura, Senior Director der Abteilung für allgegenwärtige Netzwerkplanung bei SoftBank Corp. "Aufbauend auf der erfolgreichen Flugdemonstration in Japan freuen wir uns, gemeinsam mit Sceye den nächsten Schritt zu gehen, um die stratosphärische Konnektivität in den kommerziellen Einsatz zu bringen. Durch die Kombination der fortschrittlichen HAPS-Technologie von Sceye mit der Telekommunikationskompetenz von SoftBank wollen wir ein widerstandsfähiges, dreidimensionales Kommunikationsnetzwerk schaffen, das Boden, Himmel und Weltraum nahtlos miteinander verbindet, die Konnektivität erweitert, die Katastrophenvorsorge stärkt und neue Möglichkeiten im 6G-Zeitalter eröffnet."

Die Vereinbarung folgt auf die erfolgreiche 30-tägige "Service Test 1" (ST1)-Mission von Sceye in Zusammenarbeit mit SoftBank, die am 9. August 2026 von New Mexico aus startete und in der Stratosphäre nach Japan und zurück flog. ST1 beförderte SceyeCell, einen in seiner Art einzigartigen "Mobilfunkmast am Himmel", der direkt aus der Stratosphäre großflächiges mobiles Breitband an Standardgeräte liefert. Während einer einwöchigen Einsatzphase über Japan demonstrierten Sceye und SoftBank den Versand von Textnachrichten, Sprachanrufe, Internetzugang und Videostreaming. Zu den Tests gehörten Notfallkommunikation, Konnektivität in Innenräumen, die HAPS-basierte Fernsteuerung von Drohnen sowie Edge-Computing, das direkt an Bord der Plattform durchgeführt wurde. Die Mission unterstützte zudem eine weltweit einzigartige Demonstration der stratosphärischen Laserentfernungsmessung durch die Verfolgung eines HAPS vom Boden aus und trug damit zur Weiterentwicklung der zukünftigen FSO-Kommunikation zwischen Boden, Stratosphäre und Weltraum bei.

Die Stratosphäre bietet den optimalen Aussichtspunkt: nah genug an der Erde für Konnektivität und Beobachtung mit hoher Kapazität, aber hoch genug für eine großflächige Reichweite. Sie bietet weltraumähnliche Bedingungen, ohne die Kosten eines Aufenthalts im Weltraum oder die Nachteile einer Umlaufbahn. Die HAPS von Sceye halten ihre Flughöhe und ihren Einsatzbereich über aufeinanderfolgende Tag- und Nachtzyklen hinweg aufrecht und funktionieren wie geostationäre Satelliten nur 1.800-mal näher an der Erde und zu einem Bruchteil der Kosten.

SoftBank investierte in Sceye ursprünglich im Rahmen der Serie-C-Finanzierungsrunde im Jahr 2025. Die neue MSA legt die nächste Phase dieser strategischen Partnerschaft fest und sieht eine Ausweitung von Fertigung, Starts und Betrieb vor, um stratosphärische Dienste über Japan bereitzustellen.

Über Sceye

Sceye (ausgesprochen "sky") ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das sich der Weiterentwicklung der stratosphärischen Infrastruktur widmet, um Menschen zu verbinden und den Planeten zu schützen. Sceye ist führend in der Branche der High Altitude Platform Systems (HAPS) und konzentriert sich auf universelle Konnektivität, Klimaüberwachung, Management natürlicher Ressourcen und Katastrophenschutz.

Über SoftBank Corp.

Die SoftBank Corp. (TOKYO: 9434) wird von der Unternehmensphilosophie der SoftBank Group Telekommunikations- und IT-Geschäfte in Japan und weltweit. Aufbauend auf ihrer soliden geschäftlichen Grundlage strebt die SoftBank Corp. an, das Potenzial der KI in allen ihren Geschäftsbereichen zu aktivieren und deren Umsetzung im Einklang mit ihrer Wachstumsstrategie "Activate AI for Society" voranzutreiben. Während SoftBank ihr Telekommunikationsgeschäft weiter ausbaut, erweitert das Unternehmen gleichzeitig seine KI-Computing-Infrastruktur sowie seine Geschäftsbereiche für KI- und Cloud-Dienste mit dem Ziel, ein Anbieter von sozialer Infrastruktur der nächsten Generation zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.softbank.jp/en/corp/

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