David Beckham, Tom Brady, Kevin Hart und Aryna Sabalenka feiern in der ersten Weihnachtskampagne von SharkNinja ihre gemeinsame Begeisterung für Shark und Ninja Produkte: "Kein Zuhause ist wie ein Zuhause mit SharkNinja"

Vier Weltstars, ein Zuhause und jede Menge SharkNinja Produkte: In seiner ersten gemeinsamen Weihnachtskampagne bringt SharkNinja die globalen Markenbotschafter David Beckham, Tom Brady, Kevin Hart und Aryna Sabalenka zusammen. Unter dem Motto "Kein Zuhause ist wie ein Zuhause mit SharkNinja" wird Beckhams Haus zum Treffpunkt für seine prominenten Freunde. Was als harmloser Haussitter-Auftrag beginnt, entwickelt sich schnell zu einer turbulenten Weihnachtsgeschichte voller Humor, Freundschaft und überraschender Momente.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261103671431/de/

David Beckham, Tom Brady, Kevin Hart und Aryna Sabalenka feiern in der ersten Weihnachtskampagne von SharkNinja ihre gemeinsame Begeisterung für Shark und Ninja Produkte: "Kein Zuhause ist wie ein Zuhause mit SharkNinja"

Wenn aus Haussitting eine Weihnachtsfeier wird

Während David Beckham unterwegs ist, übernimmt Kevin Hart das Haus und macht es sich gemeinsam mit seinen Freunden gemütlich. Hart zaubert im Bademantel Snacks mit dem Ninja CRISPi Pro, Tom Brady genießt eine Beauty-Auszeit mit der Shark CryoGlow und Aryna Sabalenka mixt sich einen erfrischenden Frozen Drink mit der Ninja SLUSHi. Als Beckham zurückkehrt, haben sich seine Gäste längst wie zu Hause eingerichtet. Die Botschaft: Mit SharkNinja wird jedes Zuhause zu einem Ort, an dem man gerne zusammenkommt und am liebsten noch ein bisschen länger bleibt.

Eine Community, die begeistert

Die Kampagne ist Teil der beliebten "Neighbors"-Serie, die 2025 mit David Beckham und Kevin Hart startete. Sie zeigt, was auch die SharkNinja Community ausmacht: die gemeinsame Begeisterung für innovative Produkte und besondere Momente im Alltag. Mit mehr als 19 Milliarden Impressions, über 200.000 Marken- und Creator-Beiträgen und mehr als 500.000 nutzergenerierten Inhalten allein in diesem Jahr zeigt SharkNinja, wie stark diese Begeisterung weltweit geteilt wird.

Jetzt den Weihnachtsspot entdecken!

Der finale Spot ist auf SharkNinja.com zu sehen und liefert jede Menge Inspiration für die Weihnachtszeit. Unter SharkNinjaHoliday können Fans außerdem ihre eigenen Weihnachtsmomente teilen.

Über SharkNinja

SharkNinja ist ein globales Produktdesign- und Technologieunternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio von mit 5 Sternen bewerteten Lifestyle Lösungen, die weltweit das Leben von Menschen zuhause positiv beeinflussen. Angetrieben von zwei vertrauenswürdigen, globalen Marken, Shark und Ninja, hat das Unternehmen eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Markteinführung bahnbrechender Innovationen. Die kontinuierliche Entwicklung von Konsumprodukten hat es SharkNinja ermöglicht, in mehrere Produktkategorien vorzudringen, was zu erheblichem Wachstum und Marktanteilsgewinnen führte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Needham, Massachusetts, und beschäftigt mehr als 4.100 Mitarbeiter:innen. Seine Produkte werden bei wichtigen Einzelhändlern, online und offline, sowie über Vertriebshändler auf der ganzen Welt verkauft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte sharkninja.de oder sharkninja.com.

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