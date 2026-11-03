Frankfurt am Main (ots) -Die Finanz Informatik (FI), der Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe, hat am Dienstag seine Hausmesse FI-Forum in der Messe Frankfurt eröffnet. Drei Tage lang zeigt das Unternehmen rund 14.000 Besucherinnen und Besuchern die Zukunft des digitalen Bankings und macht aktuelle Lösungen für Sparkassen, Verbundunternehmen und deren Kundinnen und Kunden vor Ort erlebbar.Roter Faden des FI-Forums ist die Künstliche Intelligenz. Neben vielen neuen, insbesondere KI-gestützten Lösungen für die Finanzplattform OSPlus und der Unterstützung der Mitarbeitenden der Sparkassen am Arbeitsplatz mit dem S-KIPilot wird die Weiterentwicklung der App Sparkasse als der heute wichtigste Kontaktpunkt in den Mittelpunkt gestellt. Durch die Anbindung an die souveräne KI-Plattform der FI können sich die Kundinnen und Kunden der Sparkassen künftig mittels KI-Agenten per Prompt oder Spracheingabe beispielsweise bankfachliche Fragen beantworten lassen, schnell Umsätze oder Depotbestände analysieren oder ohne großen Aufwand Serviceprozesse, wie Überweisungen per Sprache ausführen.Welche digitalen Lösungen es heute schon gibt und welche Möglichkeiten sich künftig eröffnen, zeigt sich in mehr als 150 Masterclasses und Workshops sowie an über 100 Messeständen aller Fachbereiche der FI und ihrer Tochter- und Partnerunternehmen. Ergänzt wird das umfangreiche Angebot durch Keynotes von Speakern aus Wirtschaft und Gesellschaft, die aktuelle globale Entwicklungen mit Relevanz für die Finanzbranche einordnen. Mit zahlreichen Workshop-Stationen, Mitmach-Angeboten und Networking-Areas bietet das FI-Forum darüber hinaus eine Plattform für den übergreifenden Austausch innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe."In einer Zeit, in der sich Technologien und Kundenerwartungen mit hoher Geschwindigkeit verändern, rücken wir bewusst das in den Mittelpunkt, was uns als Sparkassen-Finanzgruppe auszeichnet und von reinen Digital- und Neobanken abhebt: echte (digitale) Nähe zu den Menschen, ein tiefes Verständnis für unsere Kundinnen und Kunden und die Innovationskraft einer starken Gemeinschaft, die ein wettbewerbsfähiges Leistungsangebot ermöglicht", beschreibt Andreas Schelling, Vorsitzender der Geschäftsführung, den Fokus der Messe.Pressekontakt:Finanz InformatikTheodor-Heuss-Allee 9060486 Frankfurt a. M.Telefon +49 69 74329 52000E-Mail: presse@f-i.dewww.f-i.deOriginal-Content von: Finanz Informatik GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62492/6383594