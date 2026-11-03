Zürich/Hamburg (ots) -Bekannte Kaffeeklassiker, neues Format: Mit Dallmayr ziehen gleich drei beliebte Röstungen in die Welt von CoffeeB ein. Die Kooperation verbindet hohe Kaffeequalität mit einem System, das ohne herkömmliche Kapseln auskommt. Die Neuzugänge vereinen die jahrzehntelange Röstkompetenz des Münchner Traditionsunternehmens mit dem innovativen CoffeeB System ohne Kapsel und sorgen für vielfältige Genussmomente.Mit CoffeeB Dallmayr Crema d'Oro, CoffeeB Dallmayr Crema d'Oro Intensa und CoffeeB Dallmayr Espresso d'Oro sind ab sofort drei beliebte Dallmayr-Klassiker als Coffee Balls erhältlich. Von ausgewogen-mild bis intensiv-aromatisch bieten die neuen Coffee Balls für jeden Geschmack die passende Kaffeespezialität und verbindet die überzeugende Dallmayr-Qualität mit einer innovativen Zubereitung.Das innovative CoffeeB System kommt ohne herkömmliche Kapseln aus und vereint hochwertige Kaffeequalität mit einfacher Zubereitung. Grundlage dafür sind die Coffee Balls aus frisch geröstetem Kaffee sowie eine eigens entwickelte Brühtechnologie. Auch die Dallmayr Coffee Balls bestehen aus reinem Röstkaffee und werden von einer pflanzenbasierten Schutzschicht umhüllt, die ohne Aluminium und Plastik auskommt. Nach Gebrauch sind sie vollständig kompostierbar. 0 % Aluminium, 0 % Plastik, 100 % Genuss.Die CoffeeB Dallmayr Coffee Balls sind erhältlich bei EDEKA, Marktkauf und Netto Marken-Discount - die Verfügbarkeit der einzelnen Sorten kann variieren. Bei Netto Marken-Discount sind die Sorten Crema d'Oro und Espresso d'Oro verfügbar."Mit Dallmayr gewinnt CoffeeB einen renommierten Partner, der für höchste Kaffeequalität steht. Die Zusammenarbeit zeigt, dass sich unser innovatives und kapselloses System zunehmend auch für etablierte Kaffeemarken als attraktive Plattform etabliert", sagt Frank Wilde, Head of CoffeeB.CoffeeB Dallmayr Crema d'Oro- Ausgewogene Arabica-Robusta-Mischung- Intensität: 6/10- Geschmacksnoten: mild und aromatisch- Charakter: samtig fein mit zarter Crema- Exklusiv für das CoffeeB System - Das Kapsel-System ohne Kapsel- Inhalt: 9 Coffee Balls für 9 Tassen Kaffee- UVP: 3,99 EURCoffeeB Dallmayr Espresso d'Oro- Ausgewogene Arabica-Robusta-Mischung- Intensität: 9/10- Geschmacksnoten: kräftig und vollmundig- Charakter: intensiv und aromatisch- Exklusiv für das CoffeeB System - Das Kapsel-System ohne Kapsel- Inhalt: 9 Coffee Balls für 9 Tassen Kaffee- UVP: 3,99 EURCoffeeB Dallmayr Crema d'Oro Intensa- Ausgewogene Arabica-Robusta-Mischung- Intensität: 8/10- Geschmacksnoten: ausgeprägte Röstnoten- Charakter: kräftig, aromatisch und intensiv im Geschmack- Exklusiv für das CoffeeB System - Das Kapsel-System ohne Kapsel- Inhalt: 9 Coffee Balls für 9 Tassen Kaffee- UVP: 3,99 EURBildmaterial in hoher Auflösung steht hier (https://brandportal.delica.com/document/671) zum Download bereit.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Netto Marken-Discount im ProfilNetto Marken-Discount gehört mit über 4.440 Filialen, über 89.000 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,9 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Mit über 5.710 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.Über CoffeeB und DelicaDie Marke CoffeeB wurde im Jahr 2022 unter dem Dach der Migros Tochterfirma Delica AG lanciert. CoffeeB ist das weltweit erste Kaffeekapsel-System ohne Kapsel. Möglich macht es ein kleiner "Coffee Ball" aus gepresstem Kaffee. Das nachhaltige Einzelportionen-System bietet ausgezeichnete Kaffeequalität und erzeugt keinen Kapselabfall. coffeeb.deDie Delica AG mit Sitz in Buchs AG verbindet über 60 Jahre Erfahrung mit innovativer Technik im Bereich der nachhaltigen Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken. Mit rund 15.000 Tonnen verarbeitetem Rohkaffee jährlich ist die Delica AG eine der größten und erfolgreichsten Kaffeeröstereien auf dem Schweizer Markt. Sie steht für höchste Schweizer Qualitätsstandards und Premiumgenuss. delica.comPressekontakt:Medienbüro CoffeeBSchröder+Schömbs PR GmbHAntonia MenslinTorstr. 10710119 BerlinTel: +49 30 349964-56E-Mail: coffeeb@schroederschoembs.comOriginal-Content von: CoffeeB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169569/6383592