Heute präsentiere ich euch einen weiteren interessanten Gastartikel. Dieses Mal wieder von Konstantin Mitropetros, der sich mit dem Thema Informations-Moat im KI-Zeitalter befasst.Liebe Leser,KI wird immer leistungsfähiger, breiter verfügbar und günstiger. Der Wandel vollzieht sich immer schneller. Wer hat die Kontrolle und wer behält sie? Was bedeutet das für bestehende Geschäftsmodelle, für ihre Wettbewerbsvorteile - und für die Aktien der Unternehmen dahinter?Diese Fragen beschäftigen mich seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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