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Die Solana Prognose steht an diesem Montag vor einem seltsamen Widerspruch. Das Netzwerk läuft seit genau 1.000 Tagen ohne einen einzigen Totalausfall, doch der Kurs fiel am Abend auf 92,78 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 21. August. Innerhalb von 30 Tagen hat SOL rund 22 Prozent verloren, während große Fonds weiter Geld abziehen. Gleichzeitig wandern Milliarden in echten Werten auf die Blockchain. Wer hat also recht, die Technik oder der Chart? Die Antwort auf diese Solana Prognose hängt an einer einzigen Linie, und sie könnte schon in den nächsten Tagen brechen.

Solana Prognose, der SOL Kurs zwischen Rekordtechnik und Kapitalflucht

Laut CryptoTicker stand die Solana-Blockchain zuletzt am 6. Februar 2024 komplett still. Selbst ein Routingfehler im August, der Validatoren mit fast 29 Prozent des Netzwerkgewichts lahmlegte, stoppte die Blöcke nicht. Am Kurs ist davon jedoch nichts zu sehen, denn SOL notierte am Abend bei 92,78 Dollar und damit 2,1 Prozent unter dem Vortag.

Die erste Hürde nach oben ist die Marke von 100 Dollar, die seit dem 30. Oktober nicht zurückerobert wurde. Erst ein Schlusskurs über der 50-Tage-Linie bei 108,82 Dollar würde den Abwärtstrend beenden. Nach unten testet SOL bereits 92,13 Dollar, darunter wartet die 200-Tage-Linie bei 88,86 Dollar. Bricht auch sie, verschiebt sich die Solana Prognose laut CryptoTicker in Richtung 77 Dollar.

Während die US-Spotfonds in der Woche bis zum 30. Oktober netto 71,47 Millionen Dollar verloren, sieht es auf der Blockchain selbst ganz anders aus. Nach Daten von TokenPost flossen in 30 Tagen reale Werte für 16,2 Milliarden Dollar über Solana, ein Plus von gut 80 Prozent. Für die Solana Prognose heißt das, das Geld kommt an, nur nicht im SOL-Kurs, und es verteilt sich über viele Blockchains. Damit stellt sich eine praktische Frage, nämlich wer an jedem Wechsel zwischen diesen Netzwerken mitverdient.

Pepeto baut die kostenlose Brücke für Geld, das zwischen Blockchains wandert

Solanas Zahlen zeigen, dass Geld heute auf vielen Blockchains lebt und die meisten Halter für jeden Wechsel bezahlen. Genau für dieses Problem wurde Pepeto gebaut, mit einer Brücke, die Token für null Dollar über fünf Blockchains bewegt. Einige Analysten sehen nach dem Listing Potenzial bis zu 1000x, und frühe Käufer haben darauf bereits reagiert.

Die Brücke verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Token werden auf der ersten Blockchain in einem geprüften Vertrag gesperrt, danach entsteht dieselbe Menge auf der zweiten. Es gibt keinen verpackten Schuldschein, deshalb bleibt das Gesamtangebot auf jeder Blockchain gleich und beim Wechsel geht nichts verloren. Das zählt, weil die meisten Brücken 15 bis 50 Dollar pro Transfer verlangen und Guthaben bei einem Fehler dauerhaft einfrieren können.

Pepeto verlangt nur die Netzwerkgebühr, ein Transfer kommt in weniger als 60 Sekunden an, und ein fehlgeschlagener Wechsel macht sich selbst rückgängig. Für Trader, die jede Woche Coins verschieben, summiert sich das zu echtem Geld. Kein Betreiber verwahrt die Mittel und niemand gibt Transfers von Hand frei, die Halter behalten also die volle Kontrolle. Danach kann derselbe Halter auf PepetoSwap ohne jede Tauschgebühr handeln, denn beide Werkzeuge laufen bereits. Die Sicherheit des Presales stützt sich auf SolidProof, denn das unabhängige Prüfhaus hat den gesamten Programmcode untersucht und verifiziert, bevor der Presale überhaupt öffnete.

Der aktuelle Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und Käufer haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar investiert. Der Preis steigt mit jeder neuen Stufe, wer heute einsteigt, sichert sich also den niedrigsten Preis vor dem näher rückenden Binance-Listing. Nach dieser Solana Prognose kann die Welle realer Werte SOL im Laufe des nächsten Jahres Schritt für Schritt anheben. Abseits dieser Solana Prognose könnte Pepeto für die Art von Sprung stehen, die es nur einmal gibt, ganz am Anfang.

Fazit

Diese Solana Prognose zeigt, dass Kapital auf die Blockchain zieht, während der Kurs schwächelt. Frühere Zyklen belohnten oft jene, die in der Angst kauften und durchhielten. Bei rund 55 Milliarden Dollar Börsenwert braucht SOL enorme Summen für eine Verdopplung. Kleine Projekte bewegen sich in einer Erholung meist am stärksten, und Pepetos Werkzeuge laufen bereits. Das Binance-Listing dürfte Käufer in zwei Gruppen teilen, jene, die zuerst über die offizielle Pepeto-Website gekauft haben, und jene, die später davon lesen. Noch ist die erste Gruppe offen, und wer jetzt zum Presale-Preis kauft, sichert sich den größten Abstand zum späteren Marktpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose nach dem Fall unter 93 Dollar?

Die Solana Prognose bleibt angespannt, solange SOL unter 100 Dollar notiert. Hält die 200-Tage-Linie bei 88,86 Dollar nicht, droht ein Rutsch Richtung 77 Dollar.

Was bietet der Pepeto Presale für Solana-Anleger?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Brücke zwischen fünf Blockchains inklusive Solana, von SolidProof geprüft, mit allen Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.