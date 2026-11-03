Google hat ein Update für die Play-Systemdienste veröffentlicht. Es bringt ein nützliches automatisches Foto-Backup für Windows-Rechner. Doch das ist nicht die einzige neue Funktion. Google verteilt seit dem 2. November das aktuelle Update für seine Play-Systemdienste. Darin stecken unter anderem Neuerungen bei der Geräteverbindung, der Kontoverwaltung und der Sicherheit. Anders als bei klassischen Android-Updates und Sicherheitspatches muss Google ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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