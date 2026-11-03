Die Abflussserie bei den Ether-Fonds geht weiter. Am Montag flossen aus den US-Spot-ETFs auf Ether netto rund 139,7 Millionen US$ ab. Das war bereits der sechste Handelstag in Folge mit Abflüssen. Am heutigen Dienstagmorgen stand Ether bei 2.261,87 US$ und damit 0,87% unter dem Stand vom Vortag. Auf Sicht eines Jahres beträgt das Minus 37,23%. Damit stellt sich die Frage: Hält die Zone um 2.250 US$, oder droht Ether der nächste Rücksetzer? BlackRock ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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