Die TeamViewer-Aktie ist am Dienstag mit einem Tagesverlust von rund -25% einer der größten Verlierer im TecDAX. Aktuell notiert sie bei etwa 5,30 €. Nach dem Kurseinbruch im April auf rund 4,50 € hatte sich das Papier zuletzt wieder bis auf etwa 7,70 € hochgearbeitet. Auslöser des Absturzes war die neue Jahresprognose. Hier stellt sich die Frage: Ist der massive Kursrückgang gerechtfertigt und kommt jetzt der schnelle Rebound? Gemischtes Bild der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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