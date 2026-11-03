Der seit 12 Jahren für den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute tätige Dominik Hoffmann ist zum 01.11.2026 zum neuen stellvertretenden Hauptgeschäftsführer ernannt worden. Der Rechtsanwalt Hubertus Münster, der das Amt bis dahin innehatte, verabschiedet sich in den Ruhestand. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) strukturiert seine Geschäftsführung um. Dominik Hoffmann ist seit dem 01.11.2026 stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbands. Der 44-Jährige folgt auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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