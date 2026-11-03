XRP Prognose vor dem Upgrade am 4. November, warum der Kurs bei 1,25 Dollar zögert

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Die XRP Prognose hängt in dieser Woche an einem einzigen Datum. Am 4. November um 14.46 Uhr UTC soll das Upgrade fixCleanup3_4_0 auf dem XRP Ledger aktiv werden, doch der Kurs steht am 2. November bei nur 1,25 Dollar. Damit liegt XRP rund 66 Prozent unter seinem Rekordhoch von 3,66 Dollar aus dem Juli 2025. Gleichzeitig notiert der Coin unter allen sechs wichtigen Durchschnittslinien. Kippt die XRP Prognose also bald ins Positive, oder verpufft auch dieses Upgrade ohne jede Wirkung auf den Kurs? Die Daten der letzten 24 Stunden liefern eine überraschend klare Antwort.

XRP Prognose für November, was Chart und Upgrade jetzt verraten

Laut Blockchain.News schloss XRP am 2. November auf dem Spotmarkt von Binance bei 1,25 Dollar. Die Spanne des Tages lag nur zwischen 1,24 und 1,26 Dollar, was eher auf Stillstand als auf eine klare Richtung hindeutet. Alle sechs beobachteten gleitenden Durchschnitte liegen über dem aktuellen Kurs. Für eine bessere XRP Prognose müsste der Coin zuerst die Marke von 1,26 Dollar überwinden und danach die starke Hürde bei 1,27 Dollar. Direkt darüber ballen sich mehrere Linien bei 1,28 Dollar.

Der RSI, ein Maß für die Kraft von Käufern und Verkäufern, stand am Montag bei 36,91. Damit nähert sich XRP dem Bereich, in dem der Verkaufsdruck oft nachlässt. Auf dem Terminmarkt überwogen um 7 Uhr UTC aber noch die Verkäufer, das Verhältnis von Kauf zu Verkauf lag bei 0,77. Die aktuelle XRP Prognose von crypto.news sieht für November eine Spanne von 1,22 bis 1,73 Dollar und im Mittel 1,44 Dollar. Für die XRP Prognose wären das rund 15 Prozent Plus gegenüber dem heutigen Niveau.

Dieselbe Quelle zeigt, dass der Einstandspreis der Halter im Schnitt bei 1,48 Dollar liegt und rund 60 Prozent des Angebots im Minus stecken. Das Upgrade am 4. November schließt technische Lücken bei Token und Vaults, ändert aber nichts an der Größe von XRP. Ein Coin mit fast 80 Milliarden Dollar Marktwert braucht Milliarden an frischem Geld, um sich zu verdoppeln. Selbst das beste Szenario der XRP Prognose bleibt deshalb im zweistelligen Prozentbereich. Anleger fragen sich daher, wo funktionierende Technik heute noch zu einem frühen Preis zu haben ist.

Pepeto verbindet fünf Blockchains ohne Gebühr, während die XRP Prognose auf den 4. November wartet

Ein Upgrade-Termin zeigt vor allem eines, nämlich dass der Markt Coins mit funktionierender Technik belohnt. Nach genau dieser Regel landet ein kleineres Projekt in diesem Monat immer öfter auf den Kauflisten der Anleger. Pepeto ist ein Meme-Coin, bleibt aber nicht beim Meme stehen.

Das Projekt setzt bei einem Problem an, das jeder Trader kennt. Wer Coins von einer Blockchain auf eine andere schiebt, zahlt oft 15 bis 50 Dollar pro Transfer und wartet mitunter Stunden. Bei manchen Bridges kann ein gescheiterter Transfer das Geld sogar dauerhaft festhalten. Die Bridge von Pepeto ist bereits live und erledigt dieselbe Aufgabe in unter 60 Sekunden ohne Gebühr, nur die normale Netzwerkgebühr fällt an. Sie verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum.

Die Token werden auf einer Chain gesperrt und erscheinen auf der anderen erst, wenn die Sperre geprüft ist. Scheitert ein Transfer, löst sich die Sperre von selbst und die Coins kehren zurück. So bleibt das Geld, das andere Trader für Gebühren ausgeben, im eigenen Depot und kann weiterarbeiten. Daneben steht PepetoSwap, eine Börse ohne Handelsgebühren, sodass Tauschen und Verschieben gleichermaßen günstig bleiben. Den gesamten Code hat SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, was Käufern eine unabhängige Sicherheit gibt, noch bevor sie ihr Geld einsetzen.

Diese Mischung erklärt, warum der Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Als nächster großer Termin steht ein Listing bei Binance an, und bis dahin steigt der Preis mit jeder neuen Stufe. Aktuell kostet ein Token 0,000000188 Dollar, und während die XRP Prognose noch an einem Datum hängt, halten frühe Käufer bereits ein funktionierendes Produkt zu einem Stufenpreis, der von hier an nur noch steigen soll.

Fazit

Die XRP Prognose hellt sich vor dem 4. November auf, doch selbst 1,73 Dollar brächten nur knapp 40 Prozent. Pepeto hat dagegen einen Präzedenzfall. Sein Mitgründer brachte Pepe ohne Produkt auf 11 Milliarden Dollar, mit demselben Angebot von 420 Billionen Token wie Pepeto heute. Der Höchstkurs von Pepe liegt rund 150-mal über dem Presale-Preis, und diesmal stehen eine Börse und eine Bridge dahinter. Wiederholt sich dieses Muster, könnten aus 1.000 Dollar rechnerisch 150.000 Dollar werden. Auf der offiziellen Pepeto-Website läuft noch eine Stufe vor dem Listing, und wer jetzt kauft, gehört zu den Ersten, die dieser Faktor belohnen würde.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für November 2026?

Die XRP Prognose für November liegt bei 1,22 bis 1,73 Dollar, wobei crypto.news im Mittel mit 1,44 Dollar rechnet. Als möglicher Auslöser gilt das Upgrade am 4. November.

Warum achten XRP-Anleger gerade auf Pepeto?

Pepeto rückt in den Fokus, weil sein Mitgründer Pepe bereits auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat und der Höchstkurs von Pepe rund 150-mal über dem Presale-Preis liegt. Den Presale gibt es auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.