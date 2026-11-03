Die Lufthansa-Aktie hebt am Dienstag deutlich ab. Zuletzt lag das Papier bei rund 7,84 Euro und damit mehr als 5 Prozent im Plus. Rückenwind liefern starke Quartalszahlen: Die Airline hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr und die Markterwartungen beim operativen Ergebnis übertroffen. Gleichzeitig gibt es beim Ausblick einen Haken.Umsatz auf Rekordniveau Im dritten Quartal steigerte Lufthansa den Umsatz um 9 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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