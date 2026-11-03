Die DroneShield-Aktie kommt nicht aus dem Abwärtstrend heraus. Zuletzt notierte das Papier bei rund 0,81 Euro und damit nur knapp über dem aktuellen 52-Wochen-Tief. Auf Sicht eines Monats hat die Aktie bereits deutlich nachgegeben. Für Anleger rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, wie weit die Korrektur noch gehen könnte.Aktie unter Druck Auch operativ positive Nachrichten konnten die Stimmung bislang nicht nachhaltig drehen. Die für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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