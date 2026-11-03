Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 3. November 2026 den agrarpolitischen Bericht 2026 zuhanden des Landtags verabschiedet.Weiterentwicklung der Agrarpolitik LiechtensteinsDie Regierung unterbreitet dem Landtag gemäss Landwirtschaftsgesetz mindestens alle vier Jahre einen agrarpolitischen Bericht, der als Grundlage für die Weiterentwicklung der Agrarpolitik dient.Mit dem vorliegenden Bericht wird an den agrarpolitischen Bericht 2022 angeknüpft. So wird der Umsetzungsstand der damals beschlossenen Massnahmen bewertet, die Entwicklungen der letzten Jahre berücksichtigt und der bestehende Anpassungsbedarf aufgezeigt.Zentrale ThemenFür die Weiterentwicklung der Agrarpolitik sind folgende Aspekte von besonderer Relevanz:- Durch globale Krisen haben die landwirtschaftliche Produktion und die Versorgungssicherheit an Bedeutung gewonnen.- Der Schutz natürlicher Ressourcen bleibt für die gesellschaftliche Akzeptanz der Landwirtschaft und deren Unterstützung zentral (Biodiversität, Wasser, Boden, Luft).- Der Klimawandel beeinflusst die Landwirtschaft stark. Nötig ist eine Balance zwischen Produktion, Ressourcenschutz und Anpassung, unterstützt durch Aus- und Weiterbildung sowie Beratung.- Die Landwirtschaft ist auf stabile Rahmenbedingungen angewiesen, insbesondere im Hinblick auf langfristige Investitionen und deren Finanzierung.Vor diesem Hintergrund wurde der agrarpolitische Bericht aus dem Jahr 2022 gezielt weiterentwickelt und der Massnahmenkatalog an die aktuellen Rahmenbedingungen sowie an die zukünftigen Herausforderungen angepasst.Breite Einbindung der AkteureDie Erarbeitung des Berichts erfolgte in einem partizipativen Prozess unter Einbezug von wichtigen Interessensgruppen, insbesondere der Landwirtschaft. Darüber hinaus wurde der Bericht öffentlich konsultiert.Die öffentliche Konsultation hat gezeigt, dass die grundsätzliche Stossrichtung des Berichts auf breite Zustimmung stösst. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und führten zu verschiedenen Ergänzungen und Präzisierungen. An der strategischen Ausrichtung wird jedoch festgehalten: Der Bericht verfolgt weiterhin das Ziel, die bestehende Agrarpolitik unter Berücksichtigung veränderter Rahmenbedingungen gezielt weiterzuentwickeln, ohne eine grundlegende Neuausrichtung der Agrarpolitik oder des landwirtschaftlichen Fördersystems vorzusehen.Der agrarpolitische Bericht 2026 ist auf www.regierung.li unter der Rubrik "Publikationen" veröffentlicht.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943377