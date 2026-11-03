MariaDB stellt Enterprise Platform 2027 vor - neue Funktionen für KI-Agenten

MariaDB ergänzt seine Datenplattform um KI-Werkzeuge und erhöht die Leistung. Unternehmen sollen Transaktionen, Analysen und KI-Anwendungen auf einer aktuellen Datenbasis ausführen und so Integrationsaufwand sparen.

MariaDB hat am 3. November die Enterprise Platform 2027 veröffentlicht. Die neue Version bietet nach Unternehmensangaben einen um 56 Prozent höheren Spitzendurchsatz gegenüber der vorherigen allgemein verfügbaren Version. Zugleich baut der Anbieter die Unterstützung für KI-Agenten aus und stellt eine neue Markenidentität vor.

Mit dem Produktstart setzt MariaDB seine Entwicklung von einer operativen Datenbank zu einer umfassenderen Unternehmensplattform fort. Das Angebot vereint Transaktionsverarbeitung, Echtzeitanalysen, In-Memory-Technologie und KI-Funktionen. Es richtet sich an Unternehmen, die bestehende Anwendungen weiterbetreiben und zugleich neue agentenbasierte Prozesse aufbauen wollen.

Weniger Aufwand für verteilte Daten

Die Plattform soll ein Problem adressieren, das den Einsatz von KI in Unternehmen erschwert: Geschäftsdaten liegen häufig in getrennten Systemen, die über zusätzliche Schnittstellen und Datenübertragungen miteinander verbunden werden müssen. Das erhöht den Integrationsaufwand und kann dazu führen, dass Anwendungen mit unterschiedlich aktuellen Informationen arbeiten.

MariaDB verfolgt deshalb den Ansatz, mehrere Aufgaben auf einer gemeinsamen Datenschicht zusammenzuführen. Die Analysekomponente MariaDB Exa ermöglicht laut Anbieter Echtzeitanalysen auf aktuellen operativen Daten, ohne dafür komplexe Datenpipelines aufbauen zu müssen. Die in die Datenbank integrierte Vektorsuche soll zugleich bis zu 30 Prozent mehr Abfragen pro Sekunde verarbeiten als in der vorherigen Hauptversion.

Neue Werkzeuge für Entwicklung und Betrieb

Zu den Neuerungen gehört "AI Retrieval". Der verwaltete Dienst verbindet KI-Agenten mit Dokumenten und operativen Daten und wandelt natürlichsprachliche Fragen in schreibgeschützte SQL-Abfragen um. Das Angebot ist zunächst als öffentliche Vorschau über MariaDB Cloud verfügbar.

Zusätzliche Plugins sollen KI-Programmierassistenten wie Claude Code und Codex mit MariaDB-spezifischem Wissen unterstützen. Ziel ist es, die Entwicklung von Anwendungen auf der Plattform zu vereinfachen.

Für den laufenden Betrieb führt MariaDB außerdem "Agent Memory" und "Semantic Cache" an. Während der Agentenspeicher Informationen über einzelne Sitzungen hinweg verfügbar hält, kann der semantische Zwischenspeicher vorhandene Antworten auch bei anders formulierten, inhaltlich ähnlichen Fragen nutzen. Dadurch sollen Antwortzeiten und Token-Kosten sinken.

Ausfallsicherheit und Kontrolle im Fokus

Der von MariaDB genannte Zuwachs beim Spitzendurchsatz basiert nach Angaben des Unternehmens auf Tests von Drittanbietern. Ergänzend sollen Raft-Clustering sowie Funktionen zur Erkennung und Behebung von Konflikten den Betrieb über mehrere Regionen hinweg unterstützen und die Ausfallsicherheit erhöhen.

Einheitliche rollenbasierte Zugriffskontrollen erstrecken sich über die unterschiedlichen Aufgaben der Plattform. Unternehmen können die Lösung lokal, in einer Cloud ihrer Wahl oder als Managed Service über MariaDB Cloud betreiben. Damit sollen sie die Betriebsumgebung an ihre Anforderungen anpassen und die Kontrolle über ihre Daten behalten können.

Neue Marke für das erweiterte Angebot

Die Enterprise Platform 2027 umfasst MariaDB Enterprise Server 12.3, MariaDB Exa, MariaDB GridGain, MariaDB MaxScale, MariaDB Enterprise Manager und MariaDB Enterprise Kubernetes Operator. Die Plattform ist ab dem 3. November allgemein verfügbar; für AI Retrieval gilt zunächst der Vorschau-Status.

Begleitend führt MariaDB ein neues Logo, eine neue Farbpalette und eine überarbeitete Website ein. Der Markenauftritt soll die breitere Positionierung des Unternehmens widerspiegeln: als Anbieter einer offenen Datenplattform, auf der Unternehmen ihre bestehenden Geschäftsprozesse und neue KI-Anwendungen zusammenführen können. Die neuen MariaDB-Logos und Markenrichtlinien stehen im MariaDB-Medienkit unter mariadb.com/about-us/logos zur Verfügung.

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