Greenland Resources Inc. Greenland Resources Inc. (TSX:MOLY OTCQX:GRLRF FSE:M0LY) ("Greenland Resources" oder das "Unternehmen") begrüßt die Kanada-EU-Allianz für die Zukunft, die letzte Woche in Montreal vom kanadischen Premierminister Carney und der Präsidentin der Europäischen Kommission von der Leyen ins Leben gerufen wurde. Die Initiative umfasst eine Vereinbarung zwischen der European Investment Bank (EIB) und Kanada zur Förderung von EU-Investitionen in kritische Rohstoffe. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Allianz und die Vereinbarung mit der EIB positiv für seine europäische Marktstrategie sind.

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In diesem Jahr erhielt das Unternehmen einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von der kanadischen Regierung und treibt die detaillierte Planungsphase weiter voran. Zudem arbeitet es eng mit der Europäischen Kommission und der EU-Stahlindustrie zusammen, um einen Teil seiner Investitionsausgaben zu finanzieren. Es hat verbindliche langfristige Vereinbarungen mit großen globalen Stahlunternehmen abgeschlossen, darunter Outokumpu, dem größten Edelstahlproduzenten in der EU und zweitgrößten in den Vereinigten Staaten, sowie SSAB, das Stahlwerke in Schweden und Finnland betreibt und über eine bedeutende Präsenz in den USA verfügt. Das Unternehmen hat zudem Absichtserklärungen mit Stahlunternehmen in Deutschland, Österreich, Italien und Dänemark unterzeichnet und arbeitet daran, diese in verbindliche Vereinbarungen umzuwandeln. Was die Wirtschaftlichkeit des Projekts betrifft, so geht die Machbarkeitsstudie des Unternehmens von einem Molybdänpreis von 18 US-Dollar pro Pfund aus, verglichen mit dem aktuellen Marktpreis von etwa 33 US-Dollar pro Pfund. Informationen zu den Sensitivitäten des Nettobarwerts (NPV) und der internen Rendite (IRR) nach Steuern in Abhängigkeit vom Molybdänpreis finden Sie in den Tabellen 1-5 und 1-6 der NI 43-101-konformen Machbarkeitsstudie des Unternehmens.

Über Greenland Resources

Greenland Resources ist ein börsennotiertes kanadisch-grönländisches Unternehmen, das Malmbjerg erschließt, eine erstklassige Primärlagerstätte des Climax-Typs für Molybdän in Küstennähe im östlichen Zentralgrönland. Das Projekt verfügt über eine von Tetra Tech erstellte endgültige Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101, eine 30-jährige Lizenz zur Gewinnung von Molybdän und Magnesium, ein umweltverträgliches Bergbaukonzept sowie verbindliche langfristige Abnahmevereinbarungen mit großen Stahlproduzenten in der EU. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven belaufen sich auf insgesamt 245 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,176 MoS2, was 571 Millionen Pfund Molybdän entspricht. Da das hochgradige Molybdän in der ersten Hälfte der Lebensdauer der Mine abgebaut wird, beträgt die durchschnittliche Jahresproduktion in den Jahren eins bis zehn 32,8 Millionen Pfund an enthaltenem Molybdänmetall bei einem Durchschnittsgehalt von 0,23 MoS2, was etwa 25 des gesamten jährlichen Verbrauchs der EU und 100 des Verteidigungsbedarfs der EU entspricht. Das Unternehmen erhielt einen Zuschuss von der kanadischen Regierung und strebt an, Magnesium und Seltenerdelemente als Nebenprodukte in die Machbarkeitsstudie einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.greenlandresources.ca oder in den kanadischen Wertpapiermeldungen des Unternehmens unter www.sedarplus.com.

Am 3. Dezember 2025 stellte die Europäische Kommission RESourceEU vor und nannte das Malmbjerg-Projekt des Unternehmens in Grönland als vorrangiges EU-Projekt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" (auch als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie "plant", "hofft", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" sowie an Variationen dieser Begriffe (einschließlich negativer Variationen) zu erkennen oder daran, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse als "voraussichtlich", "möglich", "wahrscheinlich" oder "sicher" bezeichnet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: die Vorteile der Kanada-EU-Allianz und des EIB-Abkommens; die Vorteile des nicht rückzahlbaren Zuschusses der CMRDD und die beabsichtigte Verwendung der Finanzmittel; die verbesserte Rentabilität des Projekts infolge des Anstiegs des Molybdänpreises; das Potenzial von Abnahmevereinbarungen mit europäischen Stahlunternehmen; die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens; die geplante Finanzierung von Investitionsausgaben und die Ergebnisse von Due-Diligence-Prüfungen; Bau- und Ingenieurmaßnahmen für das Molybdänprojekt Malmbjerg; Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven sowie deren Bewertung, Explorations- und Minenerschließungspläne, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und Schätzungen der Marktbedingungen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die vom Unternehmen zwar als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen operativen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Annahmen umfassen: die künftig geplanten Erschließungsmaßnahmen und sonstigen Aktivitäten im Rahmen des Projekts; günstige Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfungen; den geplanten Energiebedarf des Projekts; die rechtzeitige Erlangung der Genehmigungen für das Projekt; keine nachteiligen Änderungen am geplanten Betrieb des Projekts; weiterhin gute Beziehungen zu den lokalen Gemeinden; den Fortbestand der aktuellen EU-Initiativen und anderer Initiativen auch in Zukunft; die erwartete Nachfrage nach Molybdän in der EU und im Ausland, einschließlich seitens Unternehmen, die Interesse am Kauf von Molybdän bekundet haben; unsere Schätzungen der Mineralreserven und die Annahmen, auf denen diese beruhen, einschließlich geotechnischer und metallurgischer Eigenschaften des Gesteins, die mit den Probenahmeergebnissen übereinstimmen, sowie der metallurgischen Leistung; die Menge des abzubauenden und aufzubereitenden Erzes; Erzgehalte und Ausbeuten; Annahmen und Diskontsätze, die in den technischen Studien angemessen angewendet werden; die geschätzte Bewertung und die Erfolgswahrscheinlichkeit der Projekte des Unternehmens, einschließlich des Molybdänprojekts Malmbjerg; dass die Molybdänpreise auf dem geschätzten Niveau bleiben; dass die Wechselkurse auf dem geschätzten Niveau bleiben; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens; Schätzungen zu Kapital, Stilllegung und Renaturierung; Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen sowie die Annahmen, auf denen diese beruhen; Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen (einschließlich Transport); keine arbeitsbedingten Betriebsstörungen; keine ungeplanten Verzögerungen oder Unterbrechungen bei den geplanten Bau- und Produktionsarbeiten; die rechtzeitige Erteilung oder überhaupt die Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen; sowie die Fähigkeit, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Die vorstehende Liste von Annahmen ist nicht erschöpfend.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen. Das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen getroffen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die positiven Ergebnisse der Sozialverträglichkeitsprüfung (SIA) und der Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA); die positive Unterstützung der Projektentwicklung durch die lokale Bevölkerung; die prognostizierte Nachfrage nach Molybdän sowohl in der EU als auch anderswo, einschließlich der Nachfrage von Unternehmen, die Interesse am Kauf von Molybdän bekundet haben; die aktuellen Initiativen und Programme zur Ressourcenentwicklung in der EU und im Ausland; die prognostizierte und tatsächliche Lage der Lieferketten, des Arbeitsmarktes, der Währungs- und Rohstoffpreise, der Zinssätze und der Inflation; die prognostizierte und tatsächliche Lage der globalen und kanadischen Kapitalmärkte, Schwankungen der Molybdän- und Rohstoffpreise; Schwankungen der Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen (einschließlich Transport); Schwankungen auf den Devisenmärkten (z. B. des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar und dem Euro); Betriebsrisiken und Gefahren, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind (einschließlich Umweltunfällen und -gefahren, Arbeitsunfällen, Ausfällen von Anlagen, ungewöhnlichen oder unerwarteten geologischen oder strukturellen Formationen, Einstürzen, Überschwemmungen und Unwettern); unzureichende Versicherungen oder die Unmöglichkeit, Versicherungen zur Abdeckung dieser Risiken und Gefahren abzuschließen; unsere Fähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und behördlichen Praktiken in Grönland, einschließlich Umwelt-, Export- und Importgesetzen und -vorschriften; gesetzliche Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Bergbau; Risiken im Zusammenhang mit Enteignungen; verstärkter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Ausrüstung und qualifiziertes Personal; die Verfügbarkeit von zusätzlichem Kapital; Eigentumsfragen und die zusätzlichen Risiken, die in unseren bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada eingereichten Unterlagen aufgeführt sind (verfügbar unter www.sedarplus.ca). Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen. Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiervorschriften vorgeschrieben, beabsichtigt das Unternehmen nicht, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, und übernimmt auch keine Verpflichtung dazu. Weder die Toronto Stock Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

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