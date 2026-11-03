DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Aktienemission für Österreich-Exploration - Neue Kapitalmaßnahme soll 5,2 Mio. Australische Dollar einspielen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Aktienemission für Österreich-Exploration

Neue Kapitalmaßnahme soll 5,2 Mio. Australische Dollar einspielen

Ian Tchacos, ADX Executive Chairman

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Sydney/Wien (pta000/03.11.2026/17:30 UTC+1)

ADX Energy plant die Ausgabe neuer Aktien, um sein ambitioniertes Erdgas- und Erdöl-Explorationsprogramm in Österreich voranzutreiben. Die Bezugsrechtsemission im Verhältnis 2:5 zum Preis von 1,2 Cent pro Aktie soll 5,2 Mio. Australische Dollar (ca. 3,24 Mio. Euro) einspielen. Die Emission ist mit 1 Mio. Dollar durch die Emissionsbank Mahe Capital Pty Ltd abgesichert, ebenso beteiligen sich alle ADX Board Directors.

Für je zwei gezeichnete neue Aktien erhalten anspruchsberechtigte Aktionäre zudem eine kostenlose Option zum Ausübungspreis von 2,5 Cent, die am 31. Dezember 2028 ausläuft. Der Ausgabepreis im Rahmen der Bezugsrechtsemission entspricht einem Abschlag von 29,4 % gegenüber dem letzten Schlusskurs des Unternehmens von 1,7 Cent an der ASX und 33 % gegenüber dem 30-Tage-VWAP des Unternehmens von 1,8 Cent. Die Notierung der neuen Aktien und Optionen an der australischen Börse ASX ist beantragt.

Die Bezugsrechtsemission steht allen anspruchsberechtigten Aktionären offen, die ihren eingetragenen Sitz in Australien, Neuseeland, Singapur, Monaco oder dem Vereinigten Königreich haben und zum Stichtag Aktien halten. Sie endet am 25. November 2026 (sofern sie nicht verlängert wird). Anspruchsberechtigte Aktionäre können außerdem Bezugsrechte für Aktien beantragen, die über ihren ursprünglichen Zuteilungsanspruch hinausgehen. Ab 4. November 2026 können die Aktionäre ihre Bezugsrechte auch am Markt handeln.

Alle neu ausgegebenen Aktien sind den bereits bestehenden Aktien gleichgestellt. Ein Prospekt für die Bezugsrechtsemission wurde am 2. November 2026 bei der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) eingereicht; dieser wird den anspruchsberechtigten Aktionären kurz nach dem Stichtag zusammen mit einem personalisierten Bezugs- und Annahmeformular zugesandt.

Für ADX Chairman Ian Tchacos ist die neue Kapitalbeschaffungsmaßnahme notwendig, um die Öl- und Gasförderung in den bestehenden Förderfeldern rasch zu steigern und die Finanzierung der aktuellen Bohrvorhaben in Österreich sicherzustellen - in einer Zeit, in der die Öl- und Gaspreise anhaltend hoch sind. Das aktuelle Explorationsprogramm habe das Potenzial, innerhalb kurzer Zeit ein mehrfaches Wachstum der Fördermenge zu erzielen, so Tchacos.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und verfügt über zwei Lizenzgebiete im Ausmaß von rund 1100 km2. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Originalaussendung: ADX Energy vom 02. November 2026: https://www.pressetext.com/news/20261102007 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

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Aussender: ADX Energy Ltd. Ölzeltgasse 3/8 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: DI Paul Fink Tel.: +43 (0)676 6893465 E-Mail: paul.fink@adx-energy.at Website: www.adx-energy.com ISIN(s): AU000000ADX9 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere Australian Securities Exchange (ASX), Sydney Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793723400034 ]

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November 03, 2026 11:30 ET (16:30 GMT)