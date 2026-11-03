Knapp drei Wochen nach seiner Reise ins All mit einer SpaceX-Falcon 9 hat Googles Prototyp eines Mini-Rechenzentrums erstmals Daten generiert und an die Erde gesendet. Das Ergebnis war ein dreizeiliges Gedicht über den Weltraum. Nach einer dreiwöchigen Inbetriebnahme konnte der Satellit seinen Betrieb aufnehmen: Laut Google wurden in den drei Wochen die KI-Beschleuniger sowie die übrige Hardware hochgefahren und erste Machine-Learning-Tests absolviert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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