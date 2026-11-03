Auf Platz 1 beim Jungmakler Award steht jemand mit einer echten Herzensangelegenheit. Rico Buchwalter hat sich auch aus familiären Gründen mit seinem Unternehmen "Erzieher-Helden" für die Zielgruppe der Erzieher entschieden und damit die Goldmedaille abgesahnt. Interview mit Rico Buchwalter, Co-Gründer von Erzieher-HeldenHi, Rico, wie bist du in die Maklerbranche gekommen - und wie ist dein eigenes Maklerunternehmen entstanden? Ich habe das Unternehmen gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Ian Mielenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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