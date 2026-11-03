Ethereum Prognose für November 2026, hält ETH nach BlackRocks Verkauf über 1,3 Milliarden Dollar?

Anzeige / Werbung

Die Ethereum Prognose für November beginnt mit einer Zahl, die viele Anleger kalt erwischt hat. BlackRocks Ethereum-Fonds ETHA hat innerhalb eines Monats 580.145 ETH abgegeben, was rund 1,3 Milliarden Dollar entspricht. Gleichzeitig kauft BitMine Woche für Woche nach, doch diese Käufe gleichen nur einen kleinen Teil des Verkaufsdrucks aus. Ether notiert am Montagabend bei etwa 2.248 Dollar und damit unter jedem wichtigen Durchschnitt. Die entscheidende Frage für jede Ethereum Prognose lautet deshalb, ob die Marke von 2.222 Dollar hält oder ob der Markt noch tiefer fällt. Wer die Antwort kennt, weiß auch, wo die größeren Chancen dieses Monats liegen könnten.

Ethereum Prognose November 2026, ETH zwischen ETF-Abflüssen und der Marke von 2.222 Dollar

Für die Ethereum Prognose zählt derzeit vor allem der Verkaufsdruck großer Fonds. Laut einem Bericht von 24/7 Wall St. hat BlackRocks ETHA nach Daten des Analysedienstes Lookonchain im vergangenen Monat 580.145 ETH verkauft. Im selben Zeitraum fiel der Ether-Kurs um rund 16 Prozent. BitMine meldete am Montag zwar den Kauf von 8.573 ETH. Damit hält das Unternehmen 6.060.506 ETH, doch der Kauf gleicht nur rund sechs Prozent der ETHA-Verkäufe aus.

Auch die technische Lage spricht laut CoinEdition eher für Vorsicht. Ether liegt unter dem 200-Tage-Durchschnitt bei 2.315 Dollar, und solange diese Marke nicht zurückerobert wird, bleibt die Ethereum Prognose für November eher schwach. Als wichtigste Unterstützung nennen die Analysten 2.222 Dollar. Ein erneuter Test dieser Zone gilt dort als wahrscheinlicher als ein Anstieg über 2.415 Dollar. Die Saisonstatistik hilft ebenfalls wenig, denn der mittlere Novemberertrag von Ether liegt laut CryptoRank bei minus 1,96 Prozent.

Das Basisszenario der Ethereum Prognose sieht den Kurs bis Ende November in einer Spanne zwischen 2.200 und 2.400 Dollar. Selbst im besten Fall bliebe die Ethereum Prognose damit für einen Coin mit einem Börsenwert von rund 275 Milliarden Dollar ein überschaubarer Schritt. In einem so nervösen Markt zählt deshalb weniger die nächste Kursmarke als die Fähigkeit, Risiken früh zu erkennen. Genau an dieser Stelle suchen viele Anleger nach Werkzeugen, die bisher vor allem großen Fonds zur Verfügung standen.

Ethereum Prognose schwach, warum Anleger jetzt auf Pepeto schauen

Wenn große Fonds wie ETHA Milliarden bewegen und die Ethereum Prognose eintrüben, spüren kleinere Anleger die Folgen meist zuerst. Bei so starken Schwankungen behält oft derjenige sein Geld, der eine Falle früher erkennt als andere. Für genau diese Aufgabe wurde Pepeto entwickelt.

Das Projekt befindet sich im Presale, betreibt aber bereits eine Börse und einen Sicherheitsscanner, der kleinen Käufern jene Frühwarnung liefert, für die große Fonds viel Geld bezahlen. Die meisten Anleger merken erst beim Verkaufsversuch, dass ein Token eine Falle ist. Der Scanner prüft den Vertrag deshalb vor dem Handel und durchläuft dabei 42 Tests auf versteckte Besitzer, veränderbare Gebühren und Code, der Coins einfrieren kann. Danach simuliert er einen Testkauf und einen Testverkauf auf einer Kopie der Blockchain, um zu sehen, ob der Ausstieg wirklich funktioniert.

Am Ende steht eine Bewertung von 0 bis 100 mit einem klaren Urteil. Ein Testtoken erhielt nur 6 Punkte, weil der Verkauf scheiterte, und der Scanner blockierte den Handel als Honeypot, bevor ein einziger Dollar floss. Dieser Schutz erklärt, warum Käufer bereits mehr als 10 Millionen Dollar investiert haben, und zwar vor dem Listing statt danach. Der Presale selbst gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code von Pepeto vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert hat. Der Token kostet derzeit 0,000000188 Dollar, und jede neue Stufe wird teurer als die vorherige.

Ein Listing bei Binance rückt laut Projekt näher, und dieser Tag könnte die Ausgangslage grundlegend verändern. Der Mitgründer hat 2023 bereits den ursprünglichen Pepe aufgebaut, dessen frühe Käufer aus kleinen Beträgen teils große Vermögen machten. Manche Analysten halten für Pepeto nach dem Listing ein Vielfaches des heutigen Preises für denkbar. Für Anleger, die eine solche Chance suchen, zählt Pepeto damit zu den stärksten Presales, die derzeit offen sind, und wer jetzt einsteigt, sichert sich den Abstand zum späteren Listing-Preis.

Fazit

Die Ethereum Prognose für November zeigt einen großen Coin, der zwischen ETF-Abflüssen und der Unterstützung bei 2.222 Dollar festhängt. BitMine wartet nicht auf grüne Zahlen und kauft in der Schwäche, genau so verdient großes Kapital oft sein Geld. Ein Coin mit rund 275 Milliarden Dollar Börsenwert braucht jedoch neue Milliarden, nur um 2.400 Dollar zu erreichen. Wo die Ethereum Prognose an Grenzen stößt, verbindet Pepeto einen Scanner, der Fallen erkennt, mit einem Platz vor dem Listing. Frühe Pepe-Käufer zeigten, was eine solche Ausgangslage bewirken kann, und derselbe Mitgründer steht wieder dahinter. Über die offizielle Pepeto-Website sichern Sie sich einen Preis, den die nächste Stufe nicht mehr anbietet, und diese zweite Chance ist noch offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für November 2026?

Die Ethereum Prognose für November sieht ETH laut CoinEdition zwischen 2.200 und 2.400 Dollar, solange die Unterstützung bei 2.222 Dollar hält.

Warum schauen Ethereum-Anleger auf Pepeto?

Pepeto bietet einen Sicherheitsscanner, der Fallen vor dem Handel erkennt, und einen von SolidProof geprüften Einstieg vor dem Listing über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.