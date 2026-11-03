Hamburg (ots) -Die NDR Journalistinnen Isabell Beer und Isabel Ströh haben durch eine bisher noch unveröffentlichte Recherche für STRG_F (NDR/funk) und PANORAMA (ARD) einen Vergewaltigungs-Prozess gegen mehrere Männer in Großbritannien ausgelöst, der am 2. November am Crown Court in Manchester eröffnet wurde. Betroffen ist eine Frau aus Stockport bei Manchester, die seit 2004 immer wieder heimlich von ihrem eigenen Ehemann betäubt und vergewaltigt worden war. Dieser hat dies inzwischen zugegeben. Sie soll darüber hinaus von weiteren Männern vergewaltigt worden sein. Neun Männer müssen sich vor Gericht wegen unterschiedlicher Tatvorwürfe, darunter Vergewaltigung, verantworten.In der Anklageverlesung sagte Staatsanwältin Louise Oakley: "Im Oktober 2025 hatten sich Undercover-Journalisten in eine Chatgruppe auf einer Messaging-App namens Telegram eingeschleust. Personen in diesem Chat schienen ein besonderes Interesse an Sex mit schlafenden oder bewusstlosen Personen zu haben." (Anm. Redaktion: Aus dem Englischen übersetzt)Der Ehemann des mutmaßlichen Opfers hat sich mittlerweile zu 62 Anklagepunkten schuldig bekannt, darunter auch denen, dass er seine Frau seit 2004 immer wieder betäubt, vergewaltigt und Aufnahmen davon angefertigt haben soll. Seine Verurteilung wird erst nach Ende des Prozesses gegen die anderen Männer erfolgen. Vier weitere Männer haben sich wegen Sexualstraftaten gegen die Frau bereits schuldig bekannt.Vor Gericht müssen sich noch neun Männer wegen Sexualdelikten, darunter Vergewaltigung an derselben Frau, verantworten. Die Angeklagten sind zwischen 28 und 70 Jahre alt, sechs der Männer befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Zu den Angeklagten zählen unter anderem ein Sanitäter und ein Trainer einer Kinder-Fußballmannschaft. Wegen richterlicher Berichterstattungsbeschränkungen in diesem Verfahren in Manchester hat der NDR entschieden, die zugrundeliegende Undercover-Recherche derzeit nicht zu veröffentlichen. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.Alle Recherchen von STRG_F sind auf Youtube und in der ARD Mediathek verfügbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6383649