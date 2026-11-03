Der Dienstag, 3. November, brachte für die deutschen Nebenwerte eine Mischung aus Rückschlag und Übernahmefantasie. TeamViewer rückte vom bisherigen Umsatzziel ab und erlebte einen massiven Kurseinbruch. Bei Ceconomy ist der Weg für JD.com frei. Berentzen wirbt bei den Aktionären für das Angebot aus den USA. Dazu kamen Stellenabbau bei Schaeffler und eine gesenkte Umsatzprognose bei POB. TeamViewer rechnet 2026 mit weniger Umsatz: Bei TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900) verzögern sich Vertragsabschlüsse mit großen Kunden. Der Softwareanbieter erwartet deshalb für 2026 nun einen währungsbereinigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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