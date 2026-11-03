Dogecoin Prognose November 2026 nach dem Todeskreuz, warum große Wale 120 Millionen DOGE abgeben

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Die Dogecoin Prognose hat seit Donnerstag einen neuen Gegner, denn große Wallets haben rund 120 Millionen DOGE verkauft. Gleichzeitig liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, ein Signal, das Chartanalysten Todeskreuz nennen. Beim letzten Todeskreuz im November 2025 verlor der Kurs innerhalb von 90 Tagen fast die Hälfte seines Werts. Doch diesmal kaufen kleinere Wallets kräftig nach, und der Abstand zum Jahrestief ist deutlich kleiner als damals. Wiederholt sich also die Geschichte, oder bereiten die kleinen Käufer gerade die Wende vor? Die Antwort für die Dogecoin Prognose hängt an wenigen Kursmarken, und eine davon könnte schon diese Woche fallen.

Was das Todeskreuz für die Dogecoin Prognose bedeutet und wo DOGE jetzt Halt findet

Am 28. Oktober rutschte die 50-Tage-Linie von Dogecoin auf Tagesbasis unter die 200-Tage-Linie, wie CryptoTicker anhand von Kraken-Daten berichtet. Erst am 5. Oktober hatte sich das umgekehrte Signal gebildet, ein Goldenes Kreuz bei 0,0954 Dollar, das nur 23 Tage hielt. Seither hat DOGE fünf Wochen in Folge mit Verlust abgeschlossen, wie CoinJournal festhält. Laut CoinGecko notiert der Coin aktuell bei rund 0,0755 Dollar, fast 19 Prozent unter dem Niveau von vor einem Monat.

Spannend wird die Dogecoin Prognose durch einen Blick auf die Blockchain selbst. Wallets mit 10 bis 100 Millionen DOGE haben seit Donnerstag rund 120 Millionen Token abgegeben, was etwa 8,8 Millionen Dollar entspricht. Kleinere Wallets mit 100.000 bis 10 Millionen DOGE nahmen im selben Zeitraum zusammen rund 100 Millionen Token auf. Als erste Unterstützung nennt CryptoTicker das Montagstief bei 0,0731 Dollar, darunter folgt die Zone um 0,068 Dollar. Das Jahrestief vom 23. Juli liegt bei 0,0673 Dollar und ist damit nur noch wenige Prozent entfernt.

Nach oben muss DOGE zuerst die fallende Trendlinie bei etwa 0,079 Dollar zurückerobern, bevor die Durchschnitte um 0,086 Dollar in Reichweite kommen. Selbst eine optimistische Dogecoin Prognose bis dorthin brächte aus heutiger Sicht nur ein Plus von rund 14 Prozent. Für einen Coin mit fast 12 Milliarden Dollar Marktwert ist das ordentlich, für ein kleines Depot aber wenig. Genau deshalb schauen viele Käufer bei der Dogecoin Prognose gerade nicht nur auf das nächste Chartsignal. Sie fragen sich, welches Projekt ihnen echten Nutzen bietet, bevor die breite Masse überhaupt davon erfährt.

Was die Dogecoin Prognose nicht liefert und warum DOGE-Käufer jetzt auf Pepeto schauen

Ein Coin, der ständig seinen Boden verliert, zeigt, was Käufer jetzt wollen, nämlich etwas, das funktioniert, statt nur ein Maskottchen. An dieser Stelle kommt Pepeto ins Spiel. Viele neue Coins leben allein vom Meme, doch Pepeto liefert Werkzeuge, die Anleger schon heute nutzen.

Der Sicherheitsscanner ist bereits live und keine bloße Skizze auf einer Roadmap. Er löst ein bekanntes Problem, denn man kauft einen frischen Token, der Kurs springt, und dann lässt er sich nicht mehr verkaufen. Der Scanner prüft den Vertrag mit 42 Tests und simuliert einen Kauf und einen Verkauf, bevor echtes Geld fließt. Ein Token erreichte nur 6 von 100 Punkten, fiel beim Verkaufstest durch, und der Trade wurde blockiert, sodass der Käufer jeden Dollar behielt.

Genau diesen Schutz wünschen sich Trader, wenn die Kurse so schwanken wie in dieser Woche. Nützliche Werkzeuge bringen Nutzer, Nutzer bringen Kapital, und so hat Pepeto bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Direkt neben dem Scanner läuft PepetoSwap, die eigene Börse des Projekts, schon heute mit 0 Prozent Swap-Gebühr. Auch der Presale selbst gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf überhaupt eröffnet wurde. Ein Binance-Listing rückt näher, der nächste große Tag, an dem eine Welle neuer Käufer den Token erstmals erreichen kann.

Gesprochen wird deshalb vor allem über das, was Pepeto heute schon leistet, und nicht über wilde Vermutungen. Wenn das Projekt weiter Trader in funktionierende Werkzeuge zieht, könnte sein Wert schnell steigen. Analysten halten vom aktuellen Presale-Preis bei 0,000000188 Dollar einen Anstieg um das 327-Fache für möglich, womit aus 500 Dollar rund 163.500 Dollar werden könnten. Für alle, die DOGE beim Abrutschen zusehen, ist Pepeto damit der Presale mit einem funktionierenden Werkzeug und dem meisten Spielraum nach oben.

Fazit

Die Dogecoin Prognose zeigt zwar Luft nach oben, doch selbst ein Lauf auf 0,0954 Dollar brächte nur rund 26 Prozent. Bei fast 12 Milliarden Dollar Marktwert braucht DOGE enorme Summen, um sich spürbar zu bewegen. Bei Pepeto gilt das 327-Fache als mittleres Ziel und nicht als Obergrenze, denn Börse und Scanner laufen bereits. Wer eine Dogecoin Prognose sucht, landet so einen Schritt weiter, bei den Käufern, die Pepeto früh entdeckt haben. Jede neue Stufe kostet mehr, noch ist die aktuelle zu haben, und wer jetzt einsteigt, sichert sich den größten Abstand zum Listingkurs und damit das meiste Potenzial.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Dogecoin Prognose nach dem Todeskreuz aus?

Die Dogecoin Prognose bleibt angespannt, solange DOGE unter 0,079 Dollar notiert, mit Unterstützung bei 0,0731 und 0,068 Dollar.

Welcher günstige Kryptocoin könnte nach dem DOGE-Rückgang stark steigen?

Pepeto, denn Analysten halten das 327-Fache vom Presale-Preis für möglich, und die aktuelle Stufe zeigt die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.