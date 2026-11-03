Der Impact-Asset-Manager Finance in Motion hat 175 Millionen US-Dollar an öffentlichen Mitteln für ein neues Programm zur Dekarbonisierung erhalten. Ein Vielfaches dieser Summe soll jetzt an zusätzlichen Mitteln privater institutioneller Investoren mobilisiert werden. Eine erste Investitionsrunde ist für 2027 geplant. Bereitgestellt werden die Mittel über den weltweit größten Klimafonds, den Green Climate Fund (GCF), der Entwicklungsländer bei der Bewältigung des Klimawandels unterstützt. Bei der Umsetzung arbeitet Finance in Motion mit der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) zusammen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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