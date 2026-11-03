NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag des Konsumgüterkonzerns bestätigten mittelfristigen Ziele nähmen die Konsensschätzungen schon vorweg, weshalb sie etwas enttäuschend erschienen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig hält er das angestrebte Volumen- und organische Umsatzwachstum für herausfordernd./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:08 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BVZK7T90
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