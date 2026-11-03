Barclays hat das Risiko durch KI-Agenten und Satelliten für Europas Telekomkonzerne in Zahlen gefasst. Die Deutsche Telekom bleibt für die Bank trotzdem ein Kernwert. Die Aktie ging am vergangenen Freitag mit einem Plus von +1,64% bei 26,00 € aus dem Handel. Am Donnerstag legt der Konzern die Zahlen zum dritten Quartal vor. Damit stellt sich die Frage: Wie ernst sollten Aktionäre die neuen Wettbewerber nehmen, und was muss der Quartalsbericht liefern? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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