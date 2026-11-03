Die Shopify-Aktie startete nach den heutigen Quartalszahlen mit einem kräftigen Down-Gap in den Nasdaq-Handel und verlor in der Spitze rund -13% an Wert. Doch ausgehend vom Tagestief bei 135,65 US$ meldeten sich die Käufer eindrucksvoll zurück und hievten die Notierungen inzwischen wieder auf 148,67 US$. In meinem Oktober-Beitrag "Shopify-Aktie nimmt Allzeithoch ins Visier" hatte ich bei einem Rückfall unter 155,22 US$ vor einer Korrektur bis 136,88 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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