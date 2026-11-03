Die MTU-Aktie hat ihre Anleger zuletzt auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Auf den kräftigen Kurssprung zum Wochenauftakt folgte am Dienstag bereits der nächste Rückschlag. Dabei hatte der Triebwerkshersteller erst kürzlich starke Geschäftszahlen vorgelegt. Wie geht es für die Aktie weiter? MTU-Aktie verliert wieder - trotz starker Geschäftszahlen Nach dem kräftigen Kursanstieg vom Montag ist bei der MTU-Aktie bereits wieder Ernüchterung eingekehrt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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