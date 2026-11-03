Dogecoin Prognose November 2026, steht DOGE nach dem engen Bollinger-Squeeze vor dem großen Ausbruch?

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Die Dogecoin Prognose für November 2026 hängt an einem Chartmuster, das Händler selten so eng zu sehen bekommen. Die Bollinger-Bänder von DOGE liegen nur noch einen Cent auseinander, und der Kurs klebt mit rund 0,075 Dollar am unteren Rand. Solche Phasen enden fast immer mit einer heftigen Bewegung, doch die Richtung kennt vorher niemand. Gleichzeitig setzen rund 71 Prozent der Konten bei Binance Futures auf steigende Kurse. Ist das die Ruhe vor einer Erholung oder eine Falle für alle, die zu früh gekauft haben? Die Daten geben eine klare Antwort.

Dogecoin Prognose aktuell, was RSI, Bollinger-Bänder und Binance-Daten jetzt verraten

Die Dogecoin Prognose startet mit einem schwachen Wochenbeginn, denn DOGE notiert am Montagabend laut CoinMarketCap bei rund 0,0753 Dollar, während der Markt noch die Nachwirkungen des Rekord-Hacks bei Binance verdaut. Laut Blockchain.News liegen die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie beide bei 0,09 Dollar und damit spürbar über dem aktuellen Kurs. Erst ein Schlusskurs klar über 0,08 Dollar würde die Dogecoin Prognose aufhellen und den Weg zurück zu diesen Marken öffnen. Der RSI steht bei 35 und nähert sich damit der Zone, die Händler als überverkauft bezeichnen.

Am auffälligsten bleibt der Squeeze, denn alle drei Bollinger-Bänder liegen innerhalb eines einzigen Cents. Für die kurzfristige Dogecoin Prognose rechnet das Modell von CoinCodex bis zum 8. November mit einem Anstieg um 2,55 Prozent auf 0,07748 Dollar. Die Prognose von Changelly erwartet für November zwar Kurse von bis zu 0,0857 Dollar, doch ihren Tiefstwert von 0,0749 Dollar unterschritt DOGE heute bereits kurz.

Selbst im besten Fall bleibt diese Dogecoin Prognose also bei einem Plus von rund 14 Prozent. Wer 1.000 Dollar einsetzt, könnte damit höchstens rund 140 Dollar gewinnen, und das auch nur im günstigsten Szenario. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 11,8 Milliarden Dollar braucht DOGE gewaltige Kapitalströme, um sich überhaupt spürbar zu bewegen. Wer mit Meme Coins wirklich Vermögen aufbauen will, kommt deshalb an einer anderen Frage kaum vorbei. Wo entstehen die großen Gewinne, bevor ein Coin die Größe von Dogecoin erreicht?

Pepeto, der Meme Coin mit eigener Börse, der mehr Potenzial als Dogecoin bieten könnte

Große Meme Coins bekommen die Schlagzeilen, doch die echten Gewinne entstehen meist eine Stufe früher, nämlich im Presale. Genau dort steht derzeit Pepeto, ein Meme Coin des Mitgründers von Pepe, dessen Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Käufern eingesammelt hat. Während eine Dogecoin Prognose selbst im besten Fall nur ein knappes Plus kennt, ist hier noch ein früher Einstieg möglich.

Die meisten Meme Coins aus dem Jahr 2026 haben außer einem Logo nichts zu bieten, Pepeto dagegen liefert echte Produkte. Die hauseigene Börse PepetoSwap läuft bereits heute, obwohl sich der Token noch im Presale befindet, und das ist selten. Auf den meisten Börsen fressen Gebühren unbemerkt den Gewinn der Händler auf. PepetoSwap verlangt bei jedem Tausch null Prozent Gebühren, sodass ein Handel über 100.000 Dollar, der bei Uniswap rund 300 Dollar kostet, hier gar nichts kostet. Aktive Händler behalten so das Geld, das sie früher abgeben mussten, und Limit- sowie DCA-Orders sind direkt eingebaut.

Die Bridge verschiebt Token außerdem über fünf Blockchains, ohne dass Bridge-Gebühren anfallen. Bevor der Presale startete, hat die Prüffirma SolidProof den gesamten Code von Pepeto geprüft und verifiziert, damit Käufer wissen, dass ihr Geld in einen kontrollierten Vertrag fließt. Wie viel ein früher Börsen-Token bringen kann, zeigt ein Blick zurück. Der Token von Uniswap startete im September 2020 bei etwa 3 Dollar und lag im Mai 2021 über 40 Dollar, ein Plus um das 13-fache für alle, die vor der Masse eingestiegen waren.

Ein Pepeto-Token kostet heute 0,000000188 Dollar, und mit jeder Presale-Stufe steigt dieser Preis. Wer wartet, bekommt für denselben Betrag also weniger Token, sobald die aktuelle Stufe schließt. Analysten halten nach dem geplanten Listing sogar ein Plus um das 300-fache für möglich. Deshalb taucht Pepeto immer häufiger auf, wenn Händler über Dogecoin hinaus nach dem nächsten Meme Coin suchen, der aus einem kleinen Einsatz noch ein Vielfaches machen könnte.

Fazit

Die Dogecoin Prognose für November bleibt vorsichtig, denn selbst ein gelungener Ausbruch aus dem Squeeze würde DOGE wohl nur in Richtung 0,086 Dollar führen. Ein solches Plus lohnt sich vor allem für Anleger, die bereits sehr viele Coins halten. Dogecoin selbst lag im Januar 2021 bei etwa 0,007 Dollar und erreichte im Mai desselben Jahres 0,73 Dollar. Wer den Witz damals ernst nahm, vervielfachte sein Kapital um das Hundertfache, alle anderen lasen später nur davon. Pepeto befindet sich heute in genau dieser frühen Phase, und der Presale-Preis steigt, sobald die aktuelle Stufe endet. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, könnte am Ende die Gewinne genießen, statt später eine alte Dogecoin Prognose mit Bedauern zu lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Dogecoin Prognose für November 2026?

Für November fällt die Dogecoin Prognose verhalten aus, denn Changelly sieht bis Monatsende höchstens 0,0857 Dollar. Entscheidend ist ein Schlusskurs über 0,08 Dollar.

Warum gilt Pepeto als Meme Coin mit echter Börse?

Pepeto gilt als Meme Coin mit echter Börse, weil PepetoSwap schon im Presale läuft und keine Tauschgebühren verlangt. Den von SolidProof geprüften Presale finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.