Die EZB lässt die Leitzinsen vorerst unverändert. Laut Interhyp dürfte sich damit wenig an den derzeitigen Konditionen für eine Immobilienfinanzierung ändern. Wie die Einschätzungen der Marktexperten ausfallen, was bei den Bauzinsen in den kommenden Wochen zu erwarten ist. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen im Euroraum vorerst unverändert bei 2,5% belassen. An den Finanzierungskonditionen dürfte sich für Immobilienkäufer vorerst nichts ändern. Wie der Baufinanzierungsvermittler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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