BNB Prognose am 2. November, Binance zahlt wieder aus, doch hält BNB jetzt die 700 Dollar?

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Die BNB Prognose steht nach dem größten Krypto-Diebstahl aller Zeiten auf dem Prüfstand, denn Binance hat gerade wieder Auszahlungen freigegeben. Am Montag folgte ein vollständiger Reservenachweis, der die Deckung von BNB belegen soll. BNB notiert dabei stabil bei etwa 705 Dollar und hat am Montag weniger als ein Prozent verloren. Für die BNB Prognose stellt sich nun die Frage, ob das schon die Ruhe nach dem Sturm ist oder nur eine Pause vor dem nächsten Rückschlag. Der Hack hat eine Schwäche offengelegt, die über einen einzelnen Kurs hinausgeht.

BNB Prognose nach der Wiedereröffnung der Auszahlungen, wie stabil ist BNB jetzt?

Am 29. Oktober erbeuteten Angreifer rund 6,3 Milliarden Dollar aus den Hot Wallets von Binance, und das FBI macht inzwischen Nordkorea für den Angriff verantwortlich. Laut Bitcoin Magazine laufen die Auszahlungen inzwischen wieder über 15 Netzwerke, nachdem die Börse den Neustart schrittweise mit Bitcoin begonnen hatte. Dazu gehört auch die BNB Smart Chain, was für die BNB Prognose ein wichtiges Signal ist. Binance hat nach eigenen Angaben bereits 95 Prozent der gestohlenen Summe mit Firmengeld ersetzt.

Am Montag meldete Binance, dass der vollständige Zero-Knowledge-Nachweis für den Stichtag 31. Oktober abgeschlossen ist. Nutzer mit BTC, ETH, USDT, BNB, SOL und weiteren großen Coins können damit selbst prüfen, ob ihre Guthaben mindestens eins zu eins gedeckt sind. Laut CoinMarketCap kostet BNB aktuell 705,39 Dollar und liegt nur 0,87 Prozent im Minus, was nach dem Schock ruhig wirkt. Der Marktwert liegt bei rund 92,8 Milliarden Dollar, und das Rekordhoch von 1.370 Dollar liegt fast doppelt so hoch.

Eine positive BNB Prognose hängt deshalb vor allem am Vertrauen in die Börse selbst. Selbst eine Rückkehr zum Rekordhoch wäre bei dieser Größe kaum mehr als eine Verdopplung. Viele Anleger hat diese Woche aber noch etwas anderes gelehrt. Nach Angaben von Binance begann der Angriff mit dem kompromittierten Laptop eines einzigen Mitarbeiters und weitete sich dann über weitere Zugänge aus. Genau deshalb suchen immer mehr Käufer nach einem Ort, an dem sie handeln können, ohne ihre Coins jemals aus der Hand zu geben.

Was keine BNB Prognose lösen kann, bei Pepeto bleiben die Coins in der eigenen Wallet

Rund 6,3 Milliarden Dollar Schaden und tagelang gesperrte Auszahlungen zeigen die harte Seite von Krypto. Wer Coins bei einem Unternehmen lagert, verlässt sich auf dessen Schlösser statt auf die eigenen. Schon nach dem FTX-Zusammenbruch 2022 zogen Händler ihre Coins in Scharen von den Börsen ab, und Werkzeuge zur Selbstverwahrung wuchsen danach besonders schnell.

Genau hier setzt Pepeto an, ein Presale für eine Börse, bei der Händler ihre Coins niemals abgeben müssen. Die hauseigene Börse PepetoSwap verwahrt keine Kundengelder, jeder Tausch wird also direkt aus einer Wallet abgewickelt, die der Händler selbst kontrolliert, etwa MetaMask oder Phantom. Kein Unternehmen sitzt auf Einlagen, und niemand muss Auszahlungen erst freigeben. Jede Order läuft über ein privates Relay, damit sich Bots nicht vordrängeln und am Preis mitverdienen können.

Swaps kosten 0,00 Prozent Gebühren, und ein Sicherheitsscanner bewertet jeden Coin mit bis zu 100 Punkten und blockiert kritische Risiken noch vor dem Kauf. Einfach gesagt löst Pepeto genau das Problem, das diese Woche offengelegt hat, nämlich eine Börse, die auf fremdem Geld sitzt. Das ist ein Grund, die Plattform schon heute zu nutzen, und kein Versprechen für das nächste Jahr. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code von Pepeto geprüft und verifiziert hat, bevor die erste Runde überhaupt startete.

Frühe Käufer haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale gesteckt, während der Preis noch bei 0,000000188 Dollar pro Token liegt. Der Einstieg gelingt mit ETH, USDT, BNB oder per Karte, solange der niedrige Stufenpreis noch gilt. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, könnte sich Gewinne sichern, von denen spätere Käufer nach dem Listing womöglich nur noch lesen. Deshalb sehen viele Beobachter in Pepeto einen der spannendsten frühen Einstiege für alle, die Wachstum suchen und die volle Kontrolle über ihre Coins behalten wollen.

Fazit

Die BNB Prognose bleibt nach dem Rekord-Hack vorsichtig positiv, solange Binance die Auszahlungen stabil hält. Doch diese Woche hat gezeigt, warum Anleger ihre Coins lieber selbst verwahren und Pepeto ins Auge fassen. Für eine starke BNB Prognose braucht ein Coin mit über 90 Milliarden Dollar Marktwert gewaltige Zuflüsse, um sich zu verdoppeln. Bei einem Presale-Token zählt dagegen der Abstand zwischen Einstiegspreis und Listing, und genau dort könnte das größte Potenzial liegen. Viele denken noch an die Coins, die sie 2021 verpasst haben, als die ersten Käufer ein Vermögen machten. Pepeto bringt Käufer an diese Startlinie zurück, die offizielle Pepeto-Website zeigt noch den niedrigen Stufenpreis, und das Listing dürfte nicht auf einen zweiten Blick warten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die BNB Prognose nach dem Binance-Hack aus?

Die BNB Prognose ist vorsichtig stabil, denn BNB hält sich trotz des Rekord-Hacks bei rund 705 Dollar, während Binance bereits 95 Prozent der Verluste ersetzt hat.

Was ist Pepeto und warum interessieren sich Anleger dafür?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Presale für die Börse PepetoSwap, bei der Händler direkt aus der eigenen Wallet tauschen. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.