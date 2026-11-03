Das indische multinationale Unternehmen Vedanta Limited (BSE: 500295 NSE: VEDL), ein weltweit führender Anbieter von Metallen und kritischen Mineralien, gab seine konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal und das am 30. September 2026 endende Halbjahr bekannt und erzielte dank operativer Exzellenz und disziplinierter Umsetzung das beste Finanzergebnis seiner Unternehmensgeschichte.

Vedanta Limited erzielte seinen höchsten Quartalsgewinn aller Zeiten in Höhe von 649 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 151 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, während der Halbjahresgewinn einen Rekordwert von 1,21 Mrd. US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 151 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Vedanta kündigte außerdem im Laufe des Quartals seine erste Zwischendividende in Höhe von 5 INR pro Aktie an und bekräftigte damit sein Engagement für die Aktionärsrendite.

Das Unternehmen erzielte einen Rekordquartalsumsatz von 2,70 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 57 gegenüber dem Vorjahr entspricht, wodurch der Halbjahresumsatz auf einen Rekordwert von 5,18 Mrd. US-Dollar stieg, was einem Anstieg von 54 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Quartals-EBITDA stieg um 106 gegenüber dem Vorjahr auf 1,04 Mrd. US-Dollar, während das Halbjahres-EBITDA einen Rekordwert von 1,94 Mrd. US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 103 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Margen stiegen auf 60 im 2. Quartal und 58 im 1. Halbjahr und verbesserten sich damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1.055 Basispunkte bzw. 1.023 Basispunkte.

Vedanta stärkte seine Bilanz weiter und erzielte ein branchenweit führendes Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 0,1x, gegenüber 0,3x im 1. Quartal des Geschäftsjahres 27. Die Nettoverschuldung sank im Vergleich zum Vorquartal um 497 Mio. US-Dollar auf 380 Mio. US-Dollar, ausgehend von 877 Mio. US-Dollar im Juni 2026. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal einen starken freien Cashflow (vor Investitionen) von 607 Mio. US-Dollar, wodurch sich der kumulierte freie Cashflow im ersten Halbjahr auf 1,07 Mrd. US-Dollar belief. Die liquiden Mittel beliefen sich auf 2,78 Mrd. US-Dollar.

Als Zeichen der verbesserten Finanzkraft bestätigten sowohl ICRA als auch CRISIL das Kreditrating von Vedanta Limited mit AA+/Stabil

Zu den wichtigsten operativen Meilensteinen gehörte die Inbetriebnahme von Gamsberg Phase II in Südafrika, wodurch die Kapazität für Metall im Konzentrat um 200 KTPA erweitert und die Gesamtkapazität von Vedanta Zinc International auf 500 KTPA erhöht wurde. FACOR förderte erfolgreich die erste Tonne Chromit-Erz aus Untertagebergwerken in Odisha, während sich das Portfolio an Blöcken mit kritischen Mineralien von Vedanta Limited auf 11 erweiterte, wobei sich fünf in der Exploration befinden.

USD-INR-Wechselkurs

Durchschnitt: 95,57 (Q2), 95,08 (H1)

Schlusskurs: 95,92

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261103546575/de/

Contacts:

Wenden Sie sich für Medienanfragen an:

Sonal.Choithani@vedanta.co.in