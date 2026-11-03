EuGH-Generalanwalt Maciej Szpunar ist zu dem Schluss gekommen, dass KI-Chatbots "unter bestimmten Umständen" die Rechte von Presseverlagen verletzen können. Ein Urteil ist das noch nicht, oft folgt das Gericht aber solchen Gutachten. Ein Fall aus Ungarn stellt die erste Rechtssache zum Thema generative KI dar, die vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gelangt ist. Dabei geht es darum, ob KI-Chatbots wie Googles Gemini die Rechte von Presseverlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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