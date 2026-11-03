Chainlink Prognose am 2. November, LINK bricht die 100-Tage-Linie, droht jetzt der Rutsch auf 10 Dollar?

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Die Chainlink Prognose hat sich am Montag eingetrübt, denn LINK ist mit rund 11,08 Dollar unter seine 100-Tage-Linie bei 11,36 Dollar gefallen. Noch am Sonntag schloss der Kurs mit 11,65 Dollar klar darüber. Dazu belastet der Rekord-Hack bei Binance die Stimmung, und selbst gute Nachrichten für die Chainlink Prognose verpuffen. Wird die 200-Tage-Linie bei rund 10 Dollar zum Boden, oder bricht auch sie? Und warum blicken viele Trader parallel auf ein ganz anderes Segment?

Chainlink Prognose nach dem Binance-Hack, LINK unter Druck durch schwache Futures-Daten

Den Rahmen für die aktuelle Chainlink Prognose setzt ein Ereignis, das den gesamten Markt beschäftigt. Laut CoinDesk flossen nach der Wiedereröffnung der Auszahlungen am Sonntag binnen eines Tages netto 3,64 Milliarden Dollar von Binance ab, nachdem die Börse Opfer eines Angriffs über 6,3 Milliarden Dollar geworden war. Bitcoin hielt sich bei rund 78.000 Dollar, kleinere Coins gerieten dagegen unter Druck. Nach Einschätzung von CryptoTicker gibt es bei Chainlink selbst keine schlechte Nachricht, die den Rückgang erklärt. Der Preis hängt damit mehr an der Marktstimmung als an Partnerschaften wie zuletzt mit Hanwha. Genau das zeigen die Zahlen des Tages.

LINK notiert laut CoinGecko bei 11,08 Dollar und fiel binnen 24 Stunden mit rund 3 Prozent stärker als Bitcoin und Ether. Nach Daten von Blockchain.News liegt der Kurs unter allen kurz- und mittelfristigen Durchschnitten bis hin zum 50-Tage-Schnitt bei 12,63 Dollar. An der Börse OKX fiel das Verhältnis von Long- zu Short-Konten seit dem 24. Oktober von 3,18 auf 2,10. Für die technische Chainlink Prognose zählen Widerstände bei 11,71 und 12,11 Dollar sowie Unterstützungen bei 11,07 und 10,83 Dollar. Darunter wartet das Tief vom 30. Oktober bei 10,60 Dollar. Als letzte belastbare Marke gilt die 200-Tage-Linie bei rund 10,03 Dollar.

Für Anleger ist die Rechnung trotzdem ernüchternd. Selbst die optimistische Variante der Chainlink Prognose führt zunächst nur zurück über 12 Dollar, und bei einem Marktwert von über acht Milliarden Dollar braucht jeder weitere Schritt enorme Summen frischen Kapitals. Viele Trader schauen deshalb auf kleinere Projekte, in denen kleine Summen schneller wachsen können.

Chainlink Prognose stockt, Meme-Trader nennen Pepeto schon den nächsten Pepe

Große Finanzhäuser entscheiden sich für Chainlink, weil das Netzwerk Daten prüft, bevor Geld fließt. Meme-Trader wählen Pepeto aus einem anderen Grund, denn hinter dem Projekt steht jemand, der bereits einen der größten Meme Coins überhaupt mit aufgebaut hat. Daher stammt der Beiname, der in Trader-Kreisen immer häufiger fällt, und zwar der nächste Pepe.

Der ursprüngliche Pepe entwickelte sich von einem Internetwitz zu einer Kryptowährung mit Milliardenbewertung. Der Mitgründer, der heute hinter Pepeto steht, weiß also, wie ein Frosch-Meme Feuer fängt, und will genau das wiederholen. Sogar das Angebot von 420 Billionen Token ist eine Anspielung auf diese Herkunft. Die meisten Meme Coins verkaufen nur einen Witz, Pepeto verbindet ihn dagegen mit Werkzeugen, die das Geld der Käufer schützen.

Ein Scam-Scanner blockiert sogenannte Honeypot-Coins, die sich nach dem Kauf nicht mehr verkaufen lassen, noch vor dem Trade, und Tauschgeschäfte kosten keine Gebühren. Zum Entwicklerteam gehört ein ehemaliger Binance-Experte, was dem Vorhaben mehr Gewicht verleiht. Den gesamten Code hat SolidProof vor der Eröffnung des Presales auditiert und verifiziert, sodass Käufer bereits vor ihrem ersten Kauf auf eine unabhängig geprüfte Basis bauen können. Bislang sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen, ein klares Zeichen, dass sich viele Käufer den frühen Preis sichern. Der Token kostet derzeit 0,000000188 Dollar, doch jede neue Stufe ist teurer als die vorherige.

Frühe Käufer sichern sich damit einen niedrigeren Preis als alle, die später einsteigen, und dieser Abstand wächst mit jeder gefüllten Stufe. Die großen Meme-Rallys der Vergangenheit hatten stets drei Dinge gemeinsam, einen bekannten Namen, einen Preis, den die Masse noch nicht kannte, und ein großes Listing in Reichweite. Pepeto vereint heute alle drei Punkte, was am Markt selten vorkommt. Analysten sehen nach dem Listing Spielraum für eine Verhundertfachung, und diesen Presale-Preis werden nur die Käufer der laufenden Phase jemals bekommen.

Fazit

Die Chainlink Prognose hängt an 11,36 Dollar nach oben und 10,03 Dollar nach unten. Selbst eine Erholung über 12 Dollar wäre bei über acht Milliarden Dollar Marktwert nur ein kleiner Schritt für die Chainlink Prognose. Meme Coins haben mehr Kleinanleger reich gemacht als fast jeder andere Kryptobereich, und das schnell. Pepeto verbindet dieses Potenzial mit Werkzeugen, die bereits laufen. Jede Stufe schließt bei erreichtem Ziel oder abgelaufenem Timer, und die nächste kostet mehr. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die laufende Stufe, und wer jetzt kauft, hält den niedrigsten Einstieg vor dem Listing und den größten Hebel, falls die Analysten recht behalten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Chainlink Prognose für diese Woche?

Die Chainlink Prognose für diese Woche hängt an der 100-Tage-Linie bei 11,36 Dollar. Fällt LINK unter 10,60 Dollar, rückt die 200-Tage-Linie bei 10,03 Dollar in den Fokus.

Ist Pepeto bereits an Börsen gelistet?

Nein, Pepeto ist noch nicht gelistet, daher zahlen Presale-Käufer weniger als alle, die erst nach dem Listing einsteigen. Details zur aktuellen Stufe finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.