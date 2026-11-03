Texas Instruments (TXN): Starke Quartalszahlen treiben den Breakout an!

Bereit für den Sprung auf neue Höhen?

Rückblick

Nach einer Konsolidierungsphase und einem Rücksetzer im August/September zeigt der Kurs einen starken dynamischen Aufwärtsimpuls. Die kürzerfristigen gleitenden Durchschnitte (wie der EMA20 und EMA50 haben sich wieder bullisch nach oben ausgerichtet und fungieren als stabile Unterstützung.

Texas Instruments-Aktie: Chart vom 03.11.2026, Kürzel: TXN, Kurs: 214.78 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im Chart sehen wir ein klassisches Breakout-Szenario. Der Kurs hat sich an eine markante Widerstandszone im Bereich von ca. 314 bis 315 USD herangearbeitet und diese Intraday bereits überschritten. Sollte der Ausbruch über diese Hürde nachhaltig gelingen, signalisiert der grüne Pfeil im Chart weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der Marke 335 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs unter die Breakout-Kerze zurück, wäre dies ein Warnsignal. Die nächste Unterstützung wäre erst bei rund 295 USD in Sicht (EMA 20). Danach folgen der EMA 50 und das Oktober-Tief.

Meinung

TI meldete erst kürzlich einen Quartalsumsatz von rund 6,1 Milliarden US-Dollar, was einem beeindruckenden Anstieg von 28 % im Jahresvergleich entspricht. Besonders hervorzuheben ist das Segment der Rechenzentren (Data Center), das im Jahresvergleich um unglaubliche 95 % zulegen konnte. Auch das Industriegeschäft wuchs um über 40 %. Die operative Marge zeigte sich mit rund 47 % äußerst robust, was die hohe Effizienz des Halbleiterspezialisten unterstreicht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37 ist die Aktie ambitioniert bewertet, was jedoch durch das starke Wachstum in zukunftsträchtigen Märkten vom Markt honoriert wird.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 275.98 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.55 Mrd. USD

Meine Meinung zu Texas Instruments ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

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