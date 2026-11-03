BNB Kurs Prognose am 2. November, Kopf-Schulter-Muster bedroht 700 Dollar und Ziel 760 Dollar rückt in den Fokus

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Die BNB Kurs Prognose hat zum Wochenstart einen Dämpfer erhalten. BNB rutschte unter die Nackenlinie zwischen 710 und 715 Dollar und kostete am späten Abend nur noch 697,33 Dollar. Dabei wächst das Ökosystem rund um Binance weiter, denn die Plattform bStocks legte bei tokenisierten Aktien in nur sieben Tagen um 30,5 Millionen Dollar zu. Im Jahr 2017 kostete BNB im ersten Verkauf rund 0,10 Dollar, und genau diese frühe Phase zeigt bis heute, wo die größten Gewinne entstanden sind. Folgt in der BNB Kurs Prognose nun der Rücksetzer Richtung 600 Dollar oder die Rückkehr an die Zone bei 760 Dollar?

BNB Kurs Prognose zwischen Kopf-Schulter-Muster und wachsendem Ökosystem

Die Woche begann für BNB mit einem klaren technischen Warnsignal. Laut TronWeekly bildet der Coin im Vier-Stunden-Chart ein Kopf-Schulter-Muster und ist unter die Nackenlinie zwischen 710 und 715 Dollar gefallen. Der Analyst Crypto With Gopal sieht darin ein Zeichen, dass die Verkäufer vorerst die Kontrolle übernommen haben. Hält der Bruch an, sieht er ein bedingtes Ziel bei 600 Dollar. Eine schnelle Rückkehr über 715 Dollar würde das Muster dagegen entkräften.

Die aktuellen Kursdaten stützen eine vorsichtige BNB Kurs Prognose. Laut CoinGecko lag BNB am späten Montag rund 1,4 Prozent im Minus und bewegte sich binnen 24 Stunden zwischen 696 und 715 Dollar. Belastend wirkt weiterhin der Binance-Hack über rund 6,3 Milliarden Dollar, auch wenn die Börse inzwischen 95 Prozent der Summe ersetzt hat. Auf der anderen Seite steht ein Ökosystem, das trotz des Drucks weiter wächst. Die Plattform bStocks lag beim Wochenzuwachs tokenisierter Aktien vor Ondo Finance und xStocks.

Für die BNB Kurs Prognose bleibt die Zone zwischen 750 und 760 Dollar die entscheidende Hürde nach oben. Selbst dieser Anstieg würde aus heutiger Sicht nur knapp 10 Prozent bringen, was für einen Coin dieser Größe solide, aber begrenzt ist. Wer mehr Spielraum sucht, schaut deshalb zunehmend auf die Infrastruktur, die das wachsende Geschäft von BNB über viele Chains hinweg erst möglich macht.

BNB Kurs Prognose unter Druck, warum die Cross-Chain-Brücke von Pepeto frühe Käufer anzieht

Ein Coin, der sich auf immer mehr Chains verteilt, hat ein leises Problem, denn Nutzer brauchen einen günstigen Weg, um zwischen diesen Netzwerken zu wechseln. Während die BNB Kurs Prognose an der 750-Dollar-Marke hängt, hat Pepeto bereits 10,38 Millionen Dollar von frühen Käufern eingesammelt, die dieses Problem kommen sahen. Das Projekt betreibt laufende Tools, mit denen ganz normale Trader Krypto bewegen und handeln können, ohne die übliche Maut zu zahlen.

Herzstück ist die Cross-Chain-Brücke, die Token in unter 60 Sekunden zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum verschickt. Die Gebühr für die Brücke liegt bei null Dollar, während andere Brücken 15 bis 50 Dollar pro Transfer verlangen und teilweise Stunden brauchen. Wer zweimal pro Woche Geld verschiebt, kann so jedes Jahr Tausende Dollar sparen. Die Brücke nimmt außerdem die Angst, die viele Nutzer bisher von solchen Diensten ferngehalten hat.

Token werden auf der einen Chain gesperrt und auf der anderen erst dann erzeugt, wenn die Sperre on-chain nachgewiesen ist, sodass nichts auf einem bloßen Versprechen beruht. Scheitert ein Transfer, wird die Sperre automatisch aufgehoben. Niemand verwahrt die Mittel der Nutzer, und niemand muss etwas freigeben. Wer sich um die Sicherheit sorgt, findet Rückhalt in der Prüfung durch SolidProof, die den kompletten Code des Projekts vor dem Start des Presales kontrolliert und als sauber bestätigt hat. Genau solche Werkzeuge nutzen Trader Woche für Woche, und davon profitiert ein Projekt, das schon im Presale funktioniert.

In der laufenden Runde liegt der Einstieg bei 0,000000188 Dollar pro Token, wobei jede folgende Runde teurer wird. Der Einstieg gelingt mit ETH, USDT, BNB oder ganz einfach per Karte. Wenn mehr Trader die Brücke nutzen und der Token an weitere Börsen kommt, könnte der heutige Preis im Rückblick winzig wirken. Die frühen BNB-Käufer haben diese Lektion zuerst gelernt, und die Käufer von Pepeto erleben sie gerade von innen.

Fazit

Die BNB Kurs Prognose zeigt nach dem Hack einen klaren Weg Richtung 760 Dollar, sofern die Nackenlinie zurückerobert wird. Bei einer Marktkapitalisierung von mehr als 90 Milliarden Dollar ist jedoch selbst das beste Szenario weit von einer Verdopplung entfernt. Die größten Gewinne eines Zyklus gehen meist an junge Projekte, deren Produkte bereits genutzt werden. Pepeto bringt beides mit, und viele Käufer haben das bereits erkannt. Pepe brachte frühen Käufern hohe Gewinne ganz ohne Produkt, und hinter Pepeto steht ein Mitgründer von Pepe, diesmal mit laufenden Tools. Sichern Sie sich Ihren Platz, bevor die nächste Stufe den Preis anhebt, denn jeder Preisschritt verkleinert den Abstand, von dem frühe Käufer am meisten profitieren könnten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die BNB Kurs Prognose für November 2026?

Die BNB Kurs Prognose hängt an 710 bis 715 Dollar. Darüber rückt die Zone bei 750 bis 760 Dollar in Reichweite, darunter droht ein Rückfall bis 600 Dollar.

Was macht Pepeto im Vergleich zur BNB Kurs Prognose interessant?

Pepeto startet vom Presale-Preis und betreibt bereits eine gebührenfreie Cross-Chain-Brücke für fünf Netzwerke. Den aktuellen Stufenpreis zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.