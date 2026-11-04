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Die BNB Kurs Prognose bekommt an diesem Montag neuen Stoff, denn Binance hat nach eigenen Angaben rund 95 Prozent der gestohlenen Coins bereits ersetzt. Trotzdem fehlen noch etwa 5 Prozent, und BNB pendelt bei rund 705 Dollar knapp über der wichtigen Marke von 700 Dollar. Beim letzten großen Binance-Hack im Jahr 2019 gingen 7.000 Bitcoin verloren, und BNB stieg danach innerhalb weniger Wochen. Viele Anleger fragen sich nun, ob sich diese Geschichte gerade wiederholt. Wer die BNB Kurs Prognose ernst nimmt, sollte deshalb genau hinsehen, wohin das Geld nach diesem Schock fließt.

Wie stabil ist die BNB Kurs Prognose, während Binance die letzte Lücke schließt?

Am 29. Oktober erbeuteten Angreifer bei Binance etwa 6,3 Milliarden Dollar, wobei das FBI ordnet die Tat der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu. Laut Coinpaper hat die Börse inzwischen etwa 95 Prozent der betroffenen Coins aus eigenen Mitteln und Versicherungsreserven ersetzt. Bei zehn großen Coins, darunter BNB, Bitcoin und Ethereum, liegt die Deckung wieder bei mindestens 100 Prozent. Die restlichen 5 Prozent bestehen aus weniger liquiden Token, die Binance noch am Markt zukauft. Ermittler beobachten zugleich, wie die Täter Beute verschieben, darunter zwei XRP-Transfers über zusammen rund 101 Millionen Dollar am 2. November.

Der BNB Kurs reagiert auf diese Meldungen bisher kaum. Laut CoinMarketCap kostet BNB derzeit 705,39 Dollar, ein Minus von 0,87 Prozent in 24 Stunden. Das Tageshoch lag bei 716,61 Dollar, das Tief bei 704,55 Dollar. Die BNB Kurs Prognose von Changelly erwartet bis zum 21. November rund 780 Dollar, also etwa 11 Prozent über dem heutigen Stand. CoinCheckup ist vorsichtiger und sieht BNB Ende November bei rund 765 Dollar, während der Angst-und-Gier-Index dort mit 30 Punkten auf Angst steht. Selbst optimistische Modelle der BNB Kurs Prognose rechnen also nur mit einstelligen oder knapp zweistelligen Zuwächsen.

Gleichzeitig warnen Ermittler laut The Crypto Times vor Betrügern, die Nutzer mit falschen Links zur angeblichen Freigabe von Auszahlungen locken. Solange Guthaben auf einer Börse liegen, bleiben Anleger von deren Sicherheit und Zeitplan abhängig. Damit stellt sich neben der BNB Kurs Prognose die Frage, wo Trader künftig Gewinne suchen, ohne ihr Kapital aus der Hand zu geben.

Warum Trader nach der BNB Kurs Prognose auf PepetoSwap von Pepeto schauen

Die Antwort beginnt bei den Zahlen dieser Woche, denn 6,3 Milliarden Dollar auf der Börse eines anderen waren über Nacht verschwunden. Genau rund um diese Lösung ist Pepeto gebaut. Die meisten Presales verkaufen eine Geschichte und nichts, was man anfassen kann, während Pepeto den anderen Weg gegangen ist und normalen Tradern schon vor dem Listing funktionierende Werkzeuge gibt.

Der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin aufgebaut hat, weiß, was kleine Käufer nach einer solchen Woche wollen, nämlich ihr Geld in den eigenen Händen. Deshalb hat das Team PepetoSwap entwickelt, eine laufende Börse, bei der jeder Trade direkt aus der Wallet des Traders ausgeführt wird. Die Plattform verwahrt nie Coins der Nutzer, sodass kein zentraler Topf mit Einlagen auf einen Angreifer wartet. Jeder Swap kostet 0,00 Prozent Gebühr, und Trader zahlen nur die Netzwerkkosten. Ein Trade über 100.000 Dollar kostet bei Uniswap rund 300 Dollar und hier nichts, sodass das Geld beim Trader bleibt.

Ein privates Relay ist standardmäßig aktiv und verhindert, dass Bots sich vor eine Order drängen. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den kompletten Pepeto-Code noch vor dem Start untersucht und bestätigt hat, sodass Käufer von Anfang an auf geprüfter Grundlage einsteigen. Pepeto steht noch am Anfang, und genau das ist für neue Käufer der entscheidende Punkt. Der Preis steigt mit jeder Stufe, sodass die ersten Käufer die meisten Token pro Dollar halten, und bisher flossen mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale.

Aktuell liegt der Presale-Preis bei 0,000000188 Dollar. Analysten halten nach dem nahenden Binance-Listing das 100-Fache für möglich, womit aus 500 Dollar rechnerisch 50.000 Dollar werden könnten. Diese Rechnung funktioniert allerdings nur zum heutigen Einstiegspreis, und deshalb taucht Pepeto immer wieder auf, wenn Käufer fragen, wohin es nach einem solchen Schock gehen soll.

Fazit

Die BNB Kurs Prognose zeigt einen langsamen Weg nach oben. Ein Coin mit rund 93 Milliarden Dollar Marktwert wird aus 1.000 Dollar kaum 100.000 Dollar machen. Analysten trauen das Pepeto zu, weil das Projekt früh ist, seine Werkzeuge laufen und Käufer selbst im ängstlichen Markt eingestiegen sind. Wer BNB 2017 für rund 15 Cent kaufte und hielt, sah aus 1.000 Dollar bis 2025 mehr als 8 Millionen Dollar werden. Auf der offiziellen Pepeto-Website gilt noch der Presale-Preis. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, könnte beim Listing zu den belohnten frühen Käufern gehören, und dieses Fenster schließt sich mit jeder Stufe weiter.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle BNB Kurs Prognose?

Die aktuelle BNB Kurs Prognose sieht von etwa 705 Dollar aus leichte Gewinne, mit rund 780 Dollar bis zum 21. November laut Changelly und rund 765 Dollar Ende November laut CoinCheckup.

Lohnt sich der Kauf von Pepeto jetzt?

Pepeto fällt derzeit auf, weil Analysten nach dem Listing das 100-Fache für möglich halten und jede neue Stufe teurer wird. Die aktuelle Stufe ist auf https://pepetocoin.com geöffnet, der offiziellen Pepeto-Website.