Luxusgeschäft funktioniert also doch? Oder nur bei Ferrari? Obwohl der Autobauer im abgelaufenen Jahresviertel insgesamt weniger Fahrzeuge auslieferte als im Vorjahr, kletterten Erlöse und Gewinne ungebremst nach oben. Die logische Konsequenz: Die Jahresprognose wird bereits zum zweiten Mal in Folge angehoben. Zeichnet sich hier ein stabiler Aufwärtstrend ab, oder bloßer Optimismus nach frischen Quartalszahlen? Wenn man Ferraris Quartalsbericht in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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