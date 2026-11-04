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Die Bitcoin Prognose für November beginnt mit einem Schock, denn der größte Krypto-Hack der Geschichte hat Binance 6,3 Milliarden Dollar gekostet. Am Montagabend rutschte BTC wieder unter 77.000 Dollar und notierte zuletzt bei rund 76.700 Dollar. Damit liegt der Kurs nur noch knapp über der Marke, an der Käufer den Ausverkauf nach dem Hack gestoppt haben. Der Angstindex steht bei 37, und entsprechend vorsichtig klingt jede Bitcoin Prognose für diese Woche. Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht nur, ob Bitcoin hält, sondern wohin das Geld fließt, das gerade nach mehr Sicherheit sucht.

Bitcoin Prognose für November, warum 76.463 Dollar jetzt die wichtigste Marke ist

Der Oktober war für Bitcoin der schwächste seit 2014, denn der Kurs verlor laut CoinEdition 7,32 Prozent. Am Montag drückte der Angriff auf Binance erneut auf die Stimmung, nachdem Ermittler ihn als größten Krypto-Hack aller Zeiten eingestuft hatten. Das FBI ordnet die Attacke der nordkoreanischen Gruppe Lazarus zu, während Binance nach eigenen Angaben rund 95 Prozent der gestohlenen Werte ersetzt hat.

Für die kurzfristige Bitcoin Prognose ist der 200-Tage-Durchschnitt bei 76.463 Dollar jetzt die wichtigste Marke, denn dort endete der Ausverkauf nach dem Hack. Ein Tagesschluss darunter würde das Tief von Mitte September bei 75.000 Dollar ins Spiel bringen. Nach oben liegt der erste Deckel beim 50-Tage-Durchschnitt bei 80.225 Dollar, und erst über 83.000 Dollar wäre der Weg bis 87.000 Dollar frei. Die Bitcoin Prognose von CoinEdition rechnet für November mit einer Spanne zwischen 73.000 und 85.000 Dollar. CoinCodex sieht BTC am Dienstag bei etwa 78.950 Dollar, stuft die Stimmung aber weiter als bärisch ein.

Immerhin stieg Bitcoin in zehn der letzten 16 Novembermonate, im Mittel um gut zehn Prozent. Selbst dieses gute Szenario brächte den größten Coin aber nur auf rund 84.500 Dollar und damit weit weg von seinem Rekordhoch. Der Binance-Hack zeigt dabei ein zweites Problem, das kein Chart lösen kann. Wenn selbst die größte Börse der Welt Milliarden verliert, fragen sich viele Anleger, wie sie neue Tokens überhaupt noch sicher prüfen sollen. Genau diese Frage lenkt gerade Geld in eine Richtung, die abseits der großen Namen liegt.

Wackelige Bitcoin Prognose, warum nervöse Käufer jetzt auf Pepeto schauen, bevor das Listing kommt

Der Hack hat die Angst verstärkt, und Angst macht Coins günstig, doch sie verleitet auch zu hastigen Käufen. Die meisten nervösen Käufer jagen dem hinterher, was schon gestiegen ist, und genau dort verstecken sich oft die Fallen. Wer frühere Krypto-Rallyes verpasst hat, hatte selten zu wenig Geld, ihm fehlte vielmehr ein klarer Blick darauf, was er eigentlich kauft. Bis ein Coin sicher wirkte, war der niedrige Preis meist schon verschwunden.

Pepeto, das neue Projekt des Mitgründers von Pepe, setzt genau an dieser Lücke an und hat einen Sicherheitsscanner bereits auf seiner eigenen Börse in Betrieb. Das Werkzeug prüft den Vertrag eines Tokens vor dem Kauf in 42 Schritten und simuliert danach einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Blockchain. So zeigt sich eine Falle, bevor überhaupt Geld fließt. Ein Token, der Käufer festsetzen soll, erhält eine niedrige Bewertung, und ein Handel mit kritischen Fehlern wird standardmäßig blockiert.

Das zählt besonders in Wochen wie dieser, denn in Panikphasen verbreiten sich gefälschte Tokens am schnellsten. Verängstigte Händler überspringen die Prüfung, während der Scanner sie in Sekunden erledigt, und das schon heute, noch vor dem Listing des eigenen Tokens. Die Sicherheit beginnt beim Projekt selbst, denn SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, sodass Käufer auf einer geprüften Grundlage einsteigen.

Das erklärt auch, warum weiter Geld ankommt, während der breite Markt blutet. Käufer haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar investiert, obwohl der Preis mit jeder Stufe steigt und der aktuelle Preis von 0,000000188 Dollar so kaum wiederkommen dürfte. Analysten halten nach dem Listing ein 100-Faches für möglich, und einen solchen Sprung kann keine Bitcoin Prognose für einen Coin mit rund 1,5 Billionen Dollar Marktwert mehr liefern.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt nach dem Rekord-Hack wackelig, doch tiefe Angst hat oft geduldige Käufer belohnt. Im März 2020 kostete BTC rund 3.800 Dollar, im November 2021 schon etwa 69.000 Dollar. Bitcoin bräuchte gewaltige neue Summen, um sich zu verdoppeln, und auch die Bitcoin Prognose für November reicht kaum über 85.000 Dollar hinaus. Pepeto setzt früher an, und wer vor dem Listing einsteigt, könnte beim von Analysten genannten 100-Fachen aus 1.000 Dollar rechnerisch 100.000 Dollar machen. Der Preis auf der offiziellen Pepeto-Website steigt, sobald die aktuelle Stufe schließt. In einem Jahr erzählen diese Geschichte jene, die kauften, während andere warteten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose für November 2026?

Die aktuelle Bitcoin Prognose sieht BTC im November zwischen 73.000 und 85.000 Dollar, solange der 200-Tage-Durchschnitt bei 76.463 Dollar hält. Erst über 83.000 Dollar wäre der Weg bis 87.000 Dollar frei.

Welcher Presale zieht Anleger nach dem Binance-Hack an?

Pepeto zieht Anleger an, weil sein Sicherheitsscanner jeden Token vor dem Kauf in 42 Schritten prüft und SolidProof den gesamten Code verifiziert hat. Den aktuellen Presale-Stand zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.