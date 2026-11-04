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Die Shudao Investment Group glänzt auf der Global Panda Partners Conference 2026



04.11.2026 / 03:30 CET/CEST

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CHENGDU, China, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von Xinhuanet: Vom 2. bis 4. November fand in Chengdu, Provinz Sichuan, China, die Global Panda Partners Conference 2026 statt, die Hunderte von Vertretern aus mehr als 30 Ländern und Regionen zusammenbrachte, um über Ansätze zur Verbesserung des Naturschutzes, zur Förderung einer grünen Entwicklung und zur Stärkung des Austauschs und des gegenseitigen Lernens zwischen den Zivilisationen zu diskutieren. Als stolzes Mitglied der Panda Partners-Community präsentierte sich die Shudao Investment Group auf der Konferenz mit einem prominenten Auftritt und stellte ihre Erfolgsgeschichten im Bereich der nachhaltigen Projektentwicklung einem internationalen Publikum vor. Im Rahmen der Panda Partners Brand Showcase-Session des Hauptforums hielt Zhang Sheng, Vorsitzender der Shudao Investment Group, den Vortrag "Von Tianfu aus die Welt erobern: Durch die Bindung zum Riesenpanda bahnt Shudao Wege über Berge und Meere." "Der Riesenpanda und die Shu-Straßen (ShuDao) sind zwei weltbekannte kulturelle Ikonen der Bashu-Region", sagte Zhang. Die Shudao Investment Group, benannt nach den historischen Shu-Straßen, hat sich in den letzten Jahren zu einem diversifizierten Unternehmen entwickelt. Verankert in seinen drei Säulenbranchen - integriertes Transportwesen, Energie und Mineralien sowie Industrie-Finanzintegration - hat der Konzern einen positiven Kreislauf geschaffen, in dem das Kerngeschäft Transportwesen die Säulenbranchen antreibt, die wiederum das Kerngeschäft unterstützen und stärken. Als Ergebnis wurde die Gruppe fünf Jahre in Folge in die Fortune Global 500 aufgenommen. Zhang betonte, dass die Gruppe auch weiterhin an ihrer Unternehmensphilosophie der grünen, offenen und gemeinschaftlichen Entwicklung festhalten werde, indem sie durch ihre globalen Projekte Geschichten über Riesenpandas in die Welt bringe und ihre Stärke zum Aufbau einer Gemeinschaft allen Lebens auf der Erde beitrage. Grüne Entwicklung bildet das Fundament der Identität der Shudao Investment Group. Geleitet vom Prinzip "Straßenbau in der Natur mit minimalem Eingriff" strebt die Gruppe danach, Infrastrukturentwicklung und ökologischen Erhalt in Einklang zu bringen. Beispielsweise wurden entlang der Schnellstraße Jiuzhaigou-Mianyang, die durch den Nationalpark der Großen Pandas führt, spezielle Wildtierkorridore für die Wildtierwanderung angelegt, und fast 400 Hektar einheimischer Lebensraum wurden wiederhergestellt. Entlang der Leshan-Xichang-Schnellstraße wurden 3.269 seltene Pflanzenarten, die unter nationalem Schutz erster und zweiter Klasse stehen, erfolgreich durch konservierende Umsiedlung umgesiedelt. Für die Schnellstraße Guangyuan-Mianyang optimierte die Gruppe die Streckenführung und investierte zusätzliche Mittel, um einen über tausend Jahre alten Zypressenhain so weit wie möglich zu umfahren. Auf ihrem Weg in die Überseemärkte nutzt die Shudao Investment Group ihre Expertise im Bereich Infrastrukturentwicklungstechnologie, um sich aktiv an der Belt and Road Initiative zu beteiligen und eine Reihe von weltbekannten Megaprojekten zu realisieren. Vorzeigeprojekte wie die Çanakkale-Brücke von 1915 in der Türkei, die Suezkanal-Eisenbahn-Drehbrücke in Ägypten und die Hålogaland-Brücke in Norwegen haben die Welt in Erstaunen versetzt und die enorme Stärke des chinesischen Bauwesens auf der Weltbühne unter Beweis gestellt. Heute verfügt die Shudao Investment Group über eine Geschäftspräsenz in über 60 Ländern und Regionen und unternimmt stetige Anstrengungen, ein modernes, erstklassiges Unternehmen mit globaler Reichweite aufzubauen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-shudao-investment-group-glanzt-auf-der-global-panda-partners-conference-2026-302928671.html



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