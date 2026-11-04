Onderzoek ABN AMRO: 7 op de 10 Nederlanders zeggen nepwebshops nauwelijks nog te herkennen

Een kwart van de Nederlanders bestelde het afgelopen jaar toch bij een webshop waar ze aan twijfelden



Bijna een kwart van de Nederlanders (24 procent) bestelde het afgelopen jaar bij een webshop, terwijl ze twijfelden of die te vertrouwen was. Dat blijkt uit een flitspeiling in opdracht van ABN AMRO. Met Black Friday en de feestdagen in aantocht neemt het aantal online aankopen toe. Op Black Friday in 2025 gaven huishoudens zo'n dertig procent meer uit dan op een normale dag*. Juist in deze drukke winkelperiode is het belangrijk om voorzichtig te zijn met online aankopen. Zeven op de tien Nederlanders geeft zelf aan nepwebshops nog nauwelijks te kunnen herkennen. Dat wordt steeds moeilijker, ziet ook controleplatform Checkjelinkje. Sinds de nieuwste update deze maand controleert het platform 274 procent meer soorten datapunten dan eind 2024.

Nederlanders vertrouwen op verkeerde signalen of schuiven betrouwbaarheid opzij voor een goede deal:

Bijna één op de vijf Nederlanders gaat ervan uit dat een webshop betrouwbaar is als deze bovenaan in zoekmachines als Google of Bing verschijnt.

Één op de zeven vindt een goede prijs belangrijker dan de bekendheid van een webshop.

Één op de zeven vindt de bekendheid van de webshop niet belangrijk als die het gezochte product heeft.

Kathelijne Swaak fraude-expert bij ABN AMRO: "Nepwebshops zijn de afgelopen jaren zo professioneel geworden dat ze bijna niet meer van echt te onderscheiden zijn. Met AI bouwt een fraudeur in een handomdraai een webshop, compleet met gekochte reviews en domeinnamen die lijken op die van bekende merken. De kenmerken waar we vroeger op letten, maken fraudeurs inmiddels na. Kijk daarom vooral naar de deal zelf. Is die te mooi om waar te zijn? Dan is dat een van onze rode vlaggen bij oplichting. Neem de tijd en check de link met een link checker of op de site van de politie om te controleren of er aangiftes zijn geweest. En twijfel je? Soms is de beste deal de deal die je laat liggen."

Jongere shoppers gaan vaker voor de goedkope deal

Jongere generaties nemen de meeste risico's. Drie op de tien Nederlanders onder de dertig kochten het afgelopen jaar bij een webshop, ondanks twijfels over de betrouwbaarheid. Één op de vijf vindt een lage prijs belangrijker dan de bekendheid van de webshop. Bij tijdsdruk, zoals een aanbieding die afloopt of een product dat bijna op is, bestelt bijna een kwart van de Nederlanders onder de 30 (24 procent) snel en checkt minder goed.

Onterecht zelfvertrouwen

Tegelijkertijd schatten Nederlanders tot 40 jaar hun eigen kunnen hoog in: 28 procent zegt een nepwebshop direct te herkennen. Bij 40-plussers is dat ruim één op de tien.

"Of een aanbieding te mooi is om waar te zijn beoordeel je met je gezonde verstand, maar een nagemaakte website herken je met het blote oog bijna niet meer", zegt Ruben Gommers, oprichter van Checkjelinkje. "Je haalt die er allang niet meer uit door op één of twee losse kenmerken te letten, maar pas als je veel signalen combineert: van hoe een pagina is opgebouwd tot hoe een website zich gedraagt en waar die om vraagt. Wij openen een link daarom eerst op de achtergrond om al die punten in een paar seconden naast elkaar te leggen. Als je dat als consument zelf moet uitzoeken, heb je daar een dagtaak aan."

Voorzichtigheid bij online aankopen zit er bij de meeste Nederlanders al in: 89 procent zoekt bij een onbekende webshop eerst uit of die te vertrouwen is. Toch adviseert ABN AMRO om tijdens de drukke koopweken extra alert te zijn. Check het webadres voordat je betaalt, bijvoorbeeld via dewebsite ofapp van Checkjelinkje . Meer signalen van oplichting staan in de Rode Vlaggen bij Oplichting-gids van ABN AMRO .

*ABN AMRO Transactie Trends, Black Friday snoept mee van sinterklaas-aankopen:

https://www.abnamro.com/research/nl/onze-research/transactie-trends-black-friday-snoept-mee-van-sinterklaas-aankopen

EINDE PERSBERICHT

Over het onderzoek

Het onderzoek is in oktober 2026 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van ABN AMRO. De flitspeiling is uitgevoerd onder 1.079 Nederlanders van 18 jaar en ouder en is representatief naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezinssituatie, arbeid en regio.

Over Checkjelinkje

Checkjelinkje is een gratis tool die je helpt om de veiligheid van linkjes en URL's te controleren. We scannen de URL op malware, phishing en andere online bedreigingen. Met de nieuwe versie verwerkt Checkjelinkje 274 procent meer soorten datapunten dan eind 2024. Het platform helpt gebruikers ook om officiële websites te herkennen. Met de functie 'Bekende namen' laat Checkjelinkje bij erkende merken zien of een link naar hun officiële website verwijst.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie en het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met ABN AMRO Persvoorlichting: hans.sjouke.koopal@nl.abnamro.com / 020-3009154, en HAGENS PR: anastasia@hagenspr.com / 020-6259685.