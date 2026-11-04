Neues Gerät bietet würdevolle Unterstützung bei einem frühen Schwangerschaftsverlust

HAMBURG, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein Krankenhaus in Norddeutschland ist das erste auf dem europäischen Festland, das ein innovatives Medizinprodukt anbietet, das Frauen, die eine frühe Fehlgeburt erleiden, eine würdevollere und einfühlsamere Betreuung ermöglicht.

Das Klinikum Pinneberg, das zu den Sana Regio Kliniken gehört und nordwestlich von Hamburg liegt, bietet seinen Patientinnen nun die "Miscarriage Collection Cradle" an und ist damit das erste Krankenhaus auf dem europäischen Festland, das dies tut.

Die in Großbritannien entwickelte "Collection Cradle" lässt sich unter einem Toilettensitz anbringen und bietet Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, eine würdevolle Möglichkeit, zu Hause oder im Krankenhaus mit ihrem Verlust umzugehen. Es trägt dazu bei, das Baby für die Beerdigung und die Einäscherung sowie das Schwangerschaftsgewebe für genetische Untersuchungen zu konservieren. Dank seiner Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Kontaminationen und Belastungen zu verringern, ersetzt er ein Verfahren, mit dem viele Familien bisher in Einrichtungen konfrontiert waren, die nicht für diesen Zweck ausgelegt waren.

Das Gerät wurde vom Team von Dignity Care entwickelt, einem basisorientierten Sozialunternehmen unter der Leitung von Laura Corcoran, einer ehemaligen Ingenieurin des britischen National Health Service, deren eigene Erfahrungen mit wiederholten Fehlgeburten als Inspiration für die Entwicklung dienten.

Das Klinikum Pinneberg gehört zur Sana-Kliniken-Gruppe, die deutschlandweit rund 50 Krankenhäuser betreibt, und man hofft, dass die Einführung zu einer breiteren Akzeptanz führen wird.

Laura Corcoran, Leiterin von Dignity Care, sagte: "Als ich zu Hause eine Fehlgeburt erlitt, befand ich mich in einer unglaublich schwierigen Situation. Da mir die richtige Unterstützung fehlte, blieb mir nichts anderes übrig, als ein Küchensieb zu verwenden." Diese Erfahrung hat mich dazu veranlasst, etwas zu entwickeln, das anderen dabei helfen könnte, die praktischen und emotionalen Herausforderungen mit mehr Sorgfalt und Würde zu meistern.

"Mütter in Deutschland stehen in dieser Situation vor denselben Schwierigkeiten, selbst wenn sie im Krankenhaus bleiben. Es ist daher unglaublich ermutigend zu sehen, dass dieses Krankenhaus hier eine Vorreiterrolle übernimmt. Es geht darum, sicherzustellen, dass sich die Menschen in einem der schwierigsten Momente ihres Lebens umsorgt, respektiert und unterstützt fühlen."

Sven Salzmann, Seelsorger am Klinikum Pinneberg, sagte: "Ein früher Schwangerschaftsverlust ist ein zutiefst schmerzliches Erlebnis, und die betroffenen Familien verdienen sowohl praktische Unterstützung als auch Mitgefühl. Wir freuen uns, die 'Collection Cradle' vorstellen zu dürfen, und hoffen, dass sie für die Patienten hier - und mit der Zeit auch in anderen Krankenhäusern - einen echten Unterschied bewirken kann."

Seit seiner Markteinführung in Großbritannien wurde das "Collection Cradle" in Krankenhäusern in ganz Großbritannien und Irland eingeführt und hält nun auch international Einzug in Krankenhäuser. Es wird zudem von Universitäten in 14 Ländern zur Ausbildung von Hebammenschülerinnen eingesetzt.

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