EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Wohnen SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Wohnen SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027
Ort: https://ir.deutsche-wohnen.com/publikationen-events/geschaefts-und-zwischenbericht/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2027
Ort: https://ir.deutsche-wohnen.com/en/publications-and-events/reports/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2027
Ort: https://ir.deutsche-wohnen.com/publikationen-events/geschaefts-und-zwischenbericht/zwischenberichte-und--mitteilungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2027
Ort: https://ir.deutsche-wohnen.com/en/publications-and-events/reports/interim-reports
04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Wohnen SE
|Mecklenburgische Straße 57
|14197 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.deutsche-wohnen.com
|LEI Code:
|529900QE24Q67I3FWZ10
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2427552 04.11.2026 CET/CEST