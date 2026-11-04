Die Partnerschaft vereint die Laserfusionstechnologie von Focused Energy mit der Expertise von Kyoto Fusioneering in Fusionssystemtechnik.

Kyoto Fusioneering Ltd. ("KF"), ein Unternehmen, das für Fusionsenergie unverzichtbare Systeme entwickelt und integriert, und die Focused Energy GmbH ("FE"), ein Entwickler lLaserfusionskraftwerke, haben heute ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um die Zusammenarbeit zwischen der japanischen und der deutschen Fusionsindustrie zu stärken.

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Focused Energy x Kyoto Fusioneering

Ein kommerzielles Fusionskraftwerk braucht mehr als die reine Fusionsreaktion. Es benötigt auch Systeme, die Brennstoff zuführen und zurückgewinnen, Tritium erbrüten, Wärme abführen und den sicheren Betrieb der Anlage auf Dauer gewährleisten. FE treibt die Industrialisierung der Trägheitsfusion voran von der skalierbaren Targetproduktion bis hin zum integrierten Kraftwerksdesign. KF bringt die Expertise für jene Systeme ein, die aus einer Fusionsreaktion ein Kraftwerk machen, darunter der Brennstoffkreislauf, Brutmäntel, Plasmaheizung, plasmazugewandte Komponenten und Systemintegration.

Im Rahmen des MoU beabsichtigen Focused Energy und KF einschließlich der deutschen Tochtergesellschaft Kyoto Fusioneering Europe GmbH (KFEU) mit Sitz in Karlsruhe eine Zusammenarbeit in den folgenden Bereichen zu prüfen:

Technische Zusammenarbeit: Austausch und mögliche gemeinsame Entwicklung in Bereichen, die für Laserfusionskraftwerke relevant sind, darunter Brennstoff- und Targettechnologien, der Tritium-Brennstoffkreislauf, Werkstoffe für extreme Bedingungen sowie Diagnostik.

Austausch und mögliche gemeinsame Entwicklung in Bereichen, die für Laserfusionskraftwerke relevant sind, darunter Brennstoff- und Targettechnologien, der Tritium-Brennstoffkreislauf, Werkstoffe für extreme Bedingungen sowie Diagnostik. Deutsche Fusionsforschungsstandorte: Zusammenarbeit innerhalb des deutschen Forschungs- und Innovationsökosystems für Fusion. Kyoto Fusioneering Europe GmbH (KFEU), die deutsche Tochtergesellschaft von KF mit Sitz in Karlsruhe übernimmt hierin eine zentrale Rolle.

Zusammenarbeit innerhalb des deutschen Forschungs- und Innovationsökosystems für Fusion. Kyoto Fusioneering Europe GmbH (KFEU), die deutsche Tochtergesellschaft von KF mit Sitz in Karlsruhe übernimmt hierin eine zentrale Rolle. Gemeinsame Markterschließung: Nutzung der Netzwerke beider Unternehmen in Japan und Deutschland, um Lieferketten für die Fusion aufzubauen und Chancen in Forschung, Technologiedemonstration und Industrialisierung zu identifizieren.

"Der Bau eines Laserfusionskraftwerks ist eine globale Aufgabe. Die Erfahrung von Kyoto Fusioneering in den Bereichen Brennstoffkreislauf, Tritiumhandhabung und Blanket-Engineering ergänzt unsere Arbeit an der Laserfusion, und diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für die Fusionskooperation zwischen Deutschland und Japan. Strategische Partnerschaften und konsequente Umsetzung werden die Fusion vom wissenschaftlichen Durchbruch zur industriellen Realität machen." Thomas Forner, CEO, Focused Energy

"Fusionsenergie wird erst dann Realität, wenn die Technologien rund um die Fusionsreaktion als ein Kraftwerk zusammenwirken. Wir sind stolz darauf, Focused Energy mit unserer Expertise auf dem Weg zur Laserfusion zu unterstützen und über KFEU zum deutschen Fusionsökosystem beizutragen. Dieses MoU ist ein Bekenntnis zur gemeinsamen Zukunft der Fusionsenergie in Japan und Deutschland." Kiyoshi Seko, Representative Director, President COO, Kyoto Fusioneering

Über Focused Energy

Focused Energy ist ein deutsch-amerikanisches Fusionsunternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt und Standorten in Berlin, Austin und San Francisco. Das 2021 aus dem Umfeld der TU Darmstadt gegründete Unternehmen beschäftigt rund 200 führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Ingenieurinnen und Ingenieure aus mehr als 30 Nationen.

Ziel ist es, die Fusionstechnologie von der Forschung in die industrielle Anwendung zu überführen und gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft bis Mitte der 2030er-Jahre in Biblis das weltweit erste Laserfusionskraftwerk zu errichten.

Als weltweit führendes Laserfusionsunternehmen verfolgt Focused Energy einen konsequent industrieorientierten Ansatz: Aufbauend auf jahrzehntelanger internationaler Fusionsforschung und der technologischen Expertise seiner Gründer verbindet das Unternehmen wissenschaftliche Exzellenz mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit eines privat finanzierten Hightech-Unternehmens.

Fusion ist eine Zukunftstechnologie mit erheblichem Potenzial neue Wertschöpfungsstrukturen zu schaffen und eine klimaneutrale, sichere, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung zu ermöglichen. Bei der Fusion verschmelzen Wasserstoffisotope wie Deuterium und Tritium bei extrem hohen Temperaturen zu Helium. Dabei werden enorme Energiemengen freigesetzt: Ein Gramm Fusionsbrennstoff liefert eine Energiemenge, die rund elf Tonnen Kohle entspricht.

Über Kyoto Fusioneering

Kyoto Fusioneering ist der weltweit führende Entwickler vonFusionssystemtechnik. Das Unternehmen liefert Plasmaheizungen, Brennstoffkreisläufe sowie Tritium-Brutmäntel und Wärmekreisläufe, auf die Fusionsprogramme weltweit angewiesen sind unabhängig vom Einschlusskonzept. KF ist weltweit in Japan, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Weitere Informationen unter kyotofusioneering.com.

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Medienkontakte

Kyoto Fusioneering: Kohei Yamamoto, media@kyotofusioneering.com

Focused Energy: Lukas Lehmann, Corporate Communications Lead lukas.lehmann@focused-energy.co