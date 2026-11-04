Die Block-Aktie meldet sich mit überraschend starken Quartalszahlen zurück. Nachbörslich legte das Papier am Dienstag um rund +6% auf 80,20 US$ zu. Der Zahlungsdienstleister steigerte seinen bereinigten operativen Gewinn um +92% auf 923 Millionen US$ und erhöhte gleichzeitig seine Jahresprognose. Für 2027 stellt das Management sogar einen operativen Gewinnsprung von weiteren +30% in Aussicht. Allerdings belasten stark steigende Kreditverluste das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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