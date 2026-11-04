WIESBADEN (ots) -- Einschulungen 2025/2026: 91 % der Kinder starteten fristgemäß in die Schule- 64 900 Personen verließen die allgemeinbildende Schule ohne Ersten Schulabschluss- 885 300 Lehrkräfte an 32 800 allgemeinbildenden und 8 300 beruflichen Schulen in DeutschlandIm Schuljahr 2025/2026 wurden insgesamt 8 998 200 Schülerinnen und Schüler an den rund 32 800 allgemeinbildenden Schulen in Deutschland unterrichtet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das knapp 80 % aller Schülerinnen und Schüler. Weitere 2 258 000 Schülerinnen und Schüler besuchten eine der rund 8 300 beruflichen Schulen in Deutschland.Allgemeinbildende Schulen: 84 % der Schülerinnen und Schüler mit deutscher StaatsangehörigkeitAn allgemeinbildenden Schulen hatten 84 % der Schülerinnen und Schüler (7 529 500) die deutsche Staatsangehörigkeit, 16 % (1 468 700) hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Rund 91 % (8 179 300) der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen besuchten eine öffentliche und 9 % (818 800) eine private Schule. Der Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler an Privatschulen war deutlich niedriger als an öffentlichen Schulen. An öffentlichen Schulen befanden sich 83 % (6 770 600) deutsche und 17 % (1 408 700) ausländische Schülerinnen und Schüler. An privaten Schulen hatten rund 7 % (60 000) keine deutsche Staatsangehörigkeit.An den beruflichen Schulen hatten 81 % (1 827 600) eine deutsche und 19 % (430 100) ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit. Eine öffentliche berufliche Schule besuchten rund 2 023 700 beziehungsweise etwa 90 % und eine private berufliche Schule rund 234 300 beziehungsweise etwa 10 % der Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen.811 200 Einschulungen im Schuljahr 2025/2026Im Schuljahr 2025/2026 wurden in Deutschland 811 200 Schülerinnen und Schüler eingeschult. Das waren etwa 2 % weniger als im Vorjahr (829 700). Die überwiegende Mehrheit der Einschulungen, nämlich 91 % (735 500), erfolgte fristgemäß. Das bedeutet, dass die eingeschulten Kinder bis zum Stichtag des Einschulungsjahres 6 Jahre alt waren. Lediglich 7 % (53 200) aller Einschulungen fanden verspätet statt, knapp 3 % (22 400) erfolgten vorzeitig.228 700 Absolvierende mit Allgemeiner Hochschulreife an allgemeinbildenden SchulenZum Abschlussjahr 2025 verließen insgesamt 769 000 Schülerinnen und Schüler die allgemeinbildende Schule. Davon erlangten 228 700 Schülerinnen und Schüler das Abitur beziehungsweise die Allgemeine Hochschulreife. 770 Personen verließen die allgemeinbildende Schule mit der Fachhochschulreife. Rund 339 800 Absolvierende erreichten 2025 einen Mittleren Schulabschluss wie zum Beispiel einen Realschulabschluss. 134 800 Absolvierende haben die allgemeinbildende Schule mit einem Ersten Schulabschluss (beispielsweise einem Hauptschulabschluss) verlassen. 64 900 Abgehende verließen die allgemeinbildende Schule ohne Ersten Schulabschluss. Unter denjenigen ohne Ersten Schulabschluss befanden sich rund 26 100 Personen mit einem sonderpädagogischen Abschluss.Bei den Abschlüssen fällt auf, dass der Anteil Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit stark variiert. Während bei den Absolvierenden mit Allgemeiner Hochschulreife nur 5 % keine deutsche Staatsangehörigkeit hatten, waren es bei den Personen mit Mittlerem Schulabschluss 13 % und mit Erstem Schulabschluss 25 %. Bei den Abgehenden ohne Ersten Schulabschluss hatten 35 % ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit.Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen überwiegend weiblichAn allgemeinbildenden Schulen waren im Schuljahr 2025/2026 rund 760 300 Lehrkräfte tätig. Mit 73 % (556 800) war die überwiegende Mehrheit weiblich. Der Frauenanteil variierte jedoch stark zwischen den Schularten. Der höchste Frauenanteil fand sich an Schulkindergärten, Grundschulen und Vorklassen mit 86 % bis 93 %. An Abendhauptschulen, -realschulen und -gymnasien sowie Kollegs war der Anteil der männlichen Lehrkräfte am höchsten. An diesen Schularten arbeiteten rund 42 % bis 44 % männliche Lehrkräfte. Rund 56 % der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen arbeiteten in Vollzeit, während 44 % in Teilzeit beschäftigt waren. Die Teilzeit-Lehrkräfte waren zu 86 % Frauen.Im Schuljahr 2025/206 waren an beruflichen Schulen insgesamt 125 000 Lehrkräfte tätig Auch davon war der größere Teil weiblich (55 %). Der höchste Männeranteil fand sich an den Schularten des Berufsgrundbildungsjahres in vollzeitschulischer Form (55 %) und der Teilzeit-Berufsschulen (53 %). Der Frauenanteil war besonders hoch an Fachakademien mit 76 % sowie an Fachschulen mit 62 %. Lehrkräfte an beruflichen Schulen arbeiteten etwas häufiger in Vollzeit als an allgemeinbildenden Schulen. Rund 63 % waren in Vollzeit beschäftigt. Unter den in Teilzeit beschäftigten Lehrkräften waren 75 % weiblich.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse zu den ausländischen Schülerinnen und Schülern beziehen sich auf Personen, die ausschließlich eine ausländische und keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Personen, die neben einer ausländischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben, werden den Deutschen zugerechnet.Als Einschulung gilt die Aufnahme in die 1. Klassenstufe, nicht dagegen in eine vorschulische Einrichtung. Zum wiederholten Male eingeschulte Kinder werden nicht mitgezählt. Einschulungen können "vorzeitig", "fristgemäß" oder "verspätet" erfolgen. Nichteinschulungen können "Zurückstellungen" oder "Befreiungen" sein. Eine Übersicht zu den Veränderungen bei der Einschulung nach Bundesländern findet sich in Anlage 4 des Definitionen-Katalogs der Kultusministerkonferenz (KMK).Absolvierende der allgemeinbildenden Schulen sind Schülerinnen und Schüler des Berichtsschuljahres, die die Schulart mit Abschluss verlassen haben. Dazu gehören auch Schüler/-innen, die auf eine andere allgemeinbildende Schulart gewechselt sind, um einen zusätzlichen Abschluss zu erwerben. Sie werden nach dem Abgangsjahr erfasst, also dem Kalenderjahr, in dem Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen. Unter den Absolvierenden werden auch die Teilnehmenden mit bestandenen Schulfremdenprüfungen (Externe) nachgewiesen, also Personen, die einen Schulabschluss an einer öffentlichen Schule erlangt haben, zuvor aber eine Schule ohne staatliche Anerkennung besucht haben.Abgehende der allgemeinbildenden Schulen sind Schülerinnen und Schüler des Berichtsschuljahres, die die Schulart ohne Ersten Schulabschluss verlassen haben und nicht auf eine andere allgemeinbildende Schulart gewechselt sind.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse sind auf der Themenseite "Schulen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen bieten die Statistischen Berichte "Allgemeinbildende Schulen - Schuljahr 2025/2026" und "Berufliche Schulen und Schulen des Gesundheitswesens - Grunddaten - Schuljahr 2025/2026".Schnellmeldungen zu Einschulungen im Schuljahr 2026/207 werden im November 2026, Schnellmeldungen zu allgemeinbildenden und beruflichen Schulen zum Schuljahr 2026/2027 im März 2027 veröffentlicht.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:SchulstatistikTelefon: +49 611 75 3737www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6383736