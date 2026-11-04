WIESBADEN (ots) -- 11,5 % der Erwerbstätigen im Gastgewerbe in einer Führungsposition- Anteil der Führungskräfte EU-weit mit 5,4 % höher als in Deutschland- Führungskräfte verdienten im April 2025 im Mittel 7 024 Euro bruttoJede 23. erwerbstätige Person in Deutschland hat eine leitende Position inne. Im Jahr 2025 waren 4,4 % aller Erwerbstätigen in Deutschland in einer Führungsposition tätig, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilt. Das waren 1,9 Millionen Führungskräfte. Zehn Jahre zuvor lag der Anteil noch leicht darüber: 4,5 % der Erwerbstätigen waren 2015 in einer Führungsposition tätig. Zu den Führungspositionen zählen hier die Geschäftsführung kleiner Unternehmen, die Geschäftsführung oder Bereichsleitung großer Unternehmen sowie leitende Positionen im Verwaltungsdienst.Anteil der Führungskräfte im Gastgewerbe am höchsten, im Gesundheits- und Sozialwesen am niedrigstenJe nach Branche unterscheidet sich der Anteil der Erwerbstätigen in Führungspositionen. Am höchsten war er im Gastgewerbe mit 11,5 %. Ein Grund dürfte die spezielle Struktur des Gastgewerbes mit vielen kleinen Betrieben und einer entsprechend geringeren Anzahl von Erwerbstätigen je Führungskraft sein. Danach folgten mit 7,6 % Führungskräften das Grundstücks- und Wohnungswesen und mit 7,4 % der Bereich Information und Kommunikation. Im Baugewerbe sowie im Handel und der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen lag er mit 5,4 % über dem der Gesamtwirtschaft. In der beschäftigungsreichsten Branche, dem Verarbeitenden Gewerbe, hatten 5,2 % der Erwerbstätigen eine Führungsposition inne. Am niedrigsten war der Anteil im Gesundheits- und Sozialwesen mit 1,8 %. Auch in der öffentlichen Verwaltung war der Anteil mit 2,2 % unterdurchschnittlich. Im Bereich Erziehung und Unterricht waren 2,3 % Führungskräfte.In der EU anteilig mehr Führungskräfte als in DeutschlandIm Vergleich der Staaten der Europäischen Union (EU) lag der Anteil in Deutschland unter dem Durchschnitt: Im Jahr 2025 waren EU-weit 5,4 % aller Erwerbstätigen Führungskräfte. Der Anteil ist in den letzten zehn Jahren leicht von 5,2 % auf 5,4 % gestiegen. Am höchsten war der Anteil der Führungskräfte 2025 in Malta (11,4 %), Lettland (10,1 %) und Litauen (9,9 %). Den geringsten Anteil hingegen gab es in Rumänien (2,7 %), Griechenland (3,0 %) und Dänemark (3,1 %).Führungskräfte verdienen im Mittel mehr als 7 000 Euro bruttoBeschäftigte in Berufen mit Führungsfunktion erzielen in Deutschland im Schnitt deutlich höhere Verdienste als jene ohne. So lag der Median-Bruttomonatsverdienst einer vollzeitbeschäftigten Führungskraft im April 2025 bei 7 024 Euro (ohne Sonderzahlungen). Zum Vergleich: Der mittlere monatliche Verdienst aller Vollzeitbeschäftigten lag bei 4 123 Euro brutto. Bei Frauen lag der mittlere Verdienst in einer Führungsposition unter dem Verdienst von Männern in vergleichbarer Position: Als vollzeitbeschäftigte Führungskraft verdienten Frauen 5 806 Euro, Männer 7 451 Euro.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse zum Anteil der Führungskräfte an allen Erwerbstätigen nach Wirtschaftszweig stammen aus der EU-Arbeitskräfteerhebung. Zu den Führungspositionen zählen hier die Geschäftsführung kleiner Unternehmen, die Geschäftsführung oder Bereichsleitung großer Unternehmen sowie leitende Positionen im Verwaltungsdienst. Diese Berufsgruppen fallen in die ISCO-Hauptgruppe 1. ISCO ist die Bezeichnung für die Internationale Standardklassifikation der Berufe.Die Daten zu Verdiensten stammen aus der Verdiensterhebung 2025 und beziehen sich auf den April des Jahres. Steuerpflichtige Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld werden hier nicht mit abgebildet. Es werden ausschließlich abhängige Beschäftigungsverhältnisse erfasst. Die hier dargestellten Berufe mit Führungsfunktion beinhalten Aufgaben, welche einen hohen Komplexitätsgrad aufweisen. Personen in diesen Berufen leiten Unternehmen und Organisationen und übernehmen zum Beispiel die Verantwortung für Personalrekrutierung und -führung, Ziele und Qualitätsmanagement, Budgetplanung und Ressourceneffizienz.Weitere Informationen:Die Europäischen Vergleichsdaten zum Anteil der Führungskräfte nach Wirtschaftszweig sind in der Eurostat-Datenbank verfügbar.Angaben zu den Verdiensten aller Berufe für Vollzeitbeschäftigte stehen in der Datenbank GENESIS-Online (Tabelle 62361-0030) zur Verfügung.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PressestelleTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6383735