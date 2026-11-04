Der DAX steht vor einem spannenden Handelstag. Nach den US-Zwischenwahlen dürften die ersten Ergebnisse und die Reaktion der US-Futures am Mittwochmorgen die Richtung vorgeben. Während die US-Aktienmärkte weiterhin schwächeln, zeigt sich der deutsche Leitindex vergleichsweise robust. Zusätzliche Impulse versprechen die Quartalszahlen zahlreicher DAX-Konzerne sowie die Inflationsdaten aus der Eurozone. Vor allem ein weiterer Anstieg der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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